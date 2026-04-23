Гонка за медалями: «Балтика» гостит у «Ахмата» в Грозном. LIVE

Садулаев обыграл Рядно и отдал на фланг Касинтуре, который тоже обыгрывал-обыгрывал, а в итоге прострелил в руки Кукушкину.
Михаил Рядно заменил у «Балтики» Андрея Менделя.
В быстрой атаке Максим Петров пробил из штрафной из хорошей позиции — над перекладиной!
Иван Беликов получил желтую карточку за фол в центральном круге. Сбил Пряхина, не дотянувшись до мяча.
Усман Ндонг руками заблокировал рвавшегося мимо него Максима Петрова и получил желтую карточку, после которой тоже пропустит следующий матч.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Турпал-Али Ибишев — 1:1! Сергей Пряхин заработал угловой, пошла высокая подача, и Турпал-Али Ибишев, перепрыгнув Кевина Андраде, рикошетом от головы защитника пробил мимо прыгнувшего Кукушкина!
У «Ахмата» вместо Даниила Хлусевича вышел Сергей Пряхин.
Титков буквально вносил мяч в ворота «Ахмата» из вратарской после прострела Беликова — ПЕРЕКЛАДИНА СПАСЛА ГРОЗНЕНЦЕВ!
Очень высокая подача Титкова с угла поля, скидка Варатнова к линии вратарской, и Гассама пробил головой в угол — Ульянов потащил в прыжке!
Илья Петров прострелил в штрафную «Ахмата» с левого фланга, и Хлусевич вынужден был выбить на угловой.
ГОООООООООООООООООЛ! Дерик Ласерда — 0:1! Быстрая атака «Балтики» после перехвата на чужой половине, Беликов получил мяч в штрафной справа и прострелил в центр, где Ласерда всех опередил и протолкнул мяч в сетку!
«Ахмат» заработал угловой, Самородов его подал, но защита «Балтики» справилась.
Мендель на газоне, небольшое повреждение получил, но продолжит игру.
Поееееееехали! Второй тайм начался.
61% владел мячом в первом тайме «Ахмат», но по ударам 2(1) — 6(2). А голов нет. Ждем вторую половину.
Свисток на перерыв.
«Балтика» заработала штрафной на чужой половине поля, но снова пошел розыгрыш, и в итоге атака не закончилась ничем.
Богосавац выскочил один на один после проникающей передачи, но Кукушкин успел, бросившись вперед, не дать себя пробить!
Натан Гассама получил желтую карточку.
Угловой «Балтики» привел к контратаке «Ахмата», тоже без остроты.
Илья Петров с одиннадцати метров пробил с лета под перекладину после мощного прострела Гассама — Ульянов шикарно сложился и потащил!
Но почему «лишь»?! Бевеев бросил из-за боковой в штрафную, и игроки «Ахмата» отбились не без труда и проблем.
«Балтика» заработала штрафной на левом фланге на чужой половине поля, Илья Петров показал подачу, но сделал короткий пас партнеру. В итоге после розыгрыша и перевода на правый фланг случилась диагональ налево тому же Петрову, который смог лишь заработать аут.
Очень много борьбы и фолов. Жесткая игра. Но ожидаемо жесткая.
Желтая карточка для Ильи Петрова, который теперь пропустит следующим матч.
Садулаев попытался раскачать Бевеева и подал в штрафную, но защитник подставил ногу, и мяч от нее улетел в аут.
Иван Беликов упал в штрафной «Ахмата», но пенальти нет.
Дальний удар Ильи Петрова — неточно.
Гассама пробил головой после подачи углового — в руки Ульянову.
Бевеев бросил мяч в штрафную «Ахмата» из-за боковой, балтийцы выиграли борьбу, и Мендель пробил — в блок, будет угловой.
Касинтура попробовал из сложной позиции пробить по воротам «Балтики», но не попал «парашютом» от боковой линии.
Угловой заработали грозненцы, пошла подача в центр штрафной, но Андраде снял воздух.
Александр Филин перестарался в борьбе с соперником, пытаясь остановить Богосаваца, и получил желтую карточку. Устным предупреждением ограничился арбитр.
Бевеев мог бить, но решил выполнить подачу в штрафную и отправил мяч за пределы поля.
Самородов попробовал пробить с линии штрафной — в блок.
Команды активно борются за инициативу, и пока никто эту борьбу выиграть не может.
Пошла подача в штрафную, но Андраде поставил корпус и проводил мяч за лицевую.
«Ахмат» заработал штрафной на чужой половине поля у центрального круга.
Идет разведка в довольно интенсивном стиле с обеих сторон.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Кукуляком из Калуги во главе.
А вот стартовый состав «Балтики» Андрея Талалаева:
Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Мендель, И. Петров, Титков, М. Петров, Ласерда.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов:
Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном принимает калининградскую «Балтику», ведущую борьбу за бронзовые медали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.