Гонка за медалями: «Балтика» гостит у «Ахмата» в Грозном. LIVE

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика», ведущая борьбу за медали, играет в гостях в Грозном с «Ахматом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

23 апреля 2026, 19:45
Ахмат
Грозный, Россия
60' Андраде
2-й тайм
1 : 1
Балтика
Калининград, Россия
51' Северину Ласерда
Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
32′Петров
40′Гассама
60′Андраде
63′Ндонг
65′Беликов
51′Северину Ласерда
74'

Садулаев обыграл Рядно и отдал на фланг Касинтуре, который тоже обыгрывал-обыгрывал, а в итоге прострелил в руки Кукушкину.

71'

Михаил Рядно заменил у «Балтики» Андрея Менделя.

68'

В быстрой атаке Максим Петров пробил из штрафной из хорошей позиции — над перекладиной!

66'

Иван Беликов получил желтую карточку за фол в центральном круге. Сбил Пряхина, не дотянувшись до мяча.

63'

Усман Ндонг руками заблокировал рвавшегося мимо него Максима Петрова и получил желтую карточку, после которой тоже пропустит следующий матч.

61'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Турпал-Али Ибишев — 1:1! Сергей Пряхин заработал угловой, пошла высокая подача, и Турпал-Али Ибишев, перепрыгнув Кевина Андраде, рикошетом от головы защитника пробил мимо прыгнувшего Кукушкина!

59'

У «Ахмата» вместо Даниила Хлусевича вышел Сергей Пряхин.

57'

Титков буквально вносил мяч в ворота «Ахмата» из вратарской после прострела Беликова — ПЕРЕКЛАДИНА СПАСЛА ГРОЗНЕНЦЕВ!

54'

Очень высокая подача Титкова с угла поля, скидка Варатнова к линии вратарской, и Гассама пробил головой в угол — Ульянов потащил в прыжке!

53'

Илья Петров прострелил в штрафную «Ахмата» с левого фланга, и Хлусевич вынужден был выбить на угловой.

51'

ГОООООООООООООООООЛ! Дерик Ласерда — 0:1! Быстрая атака «Балтики» после перехвата на чужой половине, Беликов получил мяч в штрафной справа и прострелил в центр, где Ласерда всех опередил и протолкнул мяч в сетку!

49'

«Ахмат» заработал угловой, Самородов его подал, но защита «Балтики» справилась.

47'

Мендель на газоне, небольшое повреждение получил, но продолжит игру.

46'

Поееееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

61% владел мячом в первом тайме «Ахмат», но по ударам 2(1) — 6(2). А голов нет. Ждем вторую половину.

45+1'

Свисток на перерыв.

45'

«Балтика» заработала штрафной на чужой половине поля, но снова пошел розыгрыш, и в итоге атака не закончилась ничем.

43'

Богосавац выскочил один на один после проникающей передачи, но Кукушкин успел, бросившись вперед, не дать себя пробить!

41'

Натан Гассама получил желтую карточку.

39'

Угловой «Балтики» привел к контратаке «Ахмата», тоже без остроты.

38'

Илья Петров с одиннадцати метров пробил с лета под перекладину после мощного прострела Гассама — Ульянов шикарно сложился и потащил!

36'

Но почему «лишь»?! Бевеев бросил из-за боковой в штрафную, и игроки «Ахмата» отбились не без труда и проблем.

35'

«Балтика» заработала штрафной на левом фланге на чужой половине поля, Илья Петров показал подачу, но сделал короткий пас партнеру. В итоге после розыгрыша и перевода на правый фланг случилась диагональ налево тому же Петрову, который смог лишь заработать аут.

33'

Очень много борьбы и фолов. Жесткая игра. Но ожидаемо жесткая.

32'

Желтая карточка для Ильи Петрова, который теперь пропустит следующим матч.

30'

Садулаев попытался раскачать Бевеева и подал в штрафную, но защитник подставил ногу, и мяч от нее улетел в аут.

28'

Иван Беликов упал в штрафной «Ахмата», но пенальти нет.

25'

Дальний удар Ильи Петрова — неточно.

23'

Гассама пробил головой после подачи углового — в руки Ульянову.

22'

Бевеев бросил мяч в штрафную «Ахмата» из-за боковой, балтийцы выиграли борьбу, и Мендель пробил — в блок, будет угловой.

20'

Касинтура попробовал из сложной позиции пробить по воротам «Балтики», но не попал «парашютом» от боковой линии.

18'

Угловой заработали грозненцы, пошла подача в центр штрафной, но Андраде снял воздух.

16'

Александр Филин перестарался в борьбе с соперником, пытаясь остановить Богосаваца, и получил желтую карточку. Устным предупреждением ограничился арбитр.

13'

Бевеев мог бить, но решил выполнить подачу в штрафную и отправил мяч за пределы поля.

12'

Самородов попробовал пробить с линии штрафной — в блок.

10'

Команды активно борются за инициативу, и пока никто эту борьбу выиграть не может.

7'

Пошла подача в штрафную, но Андраде поставил корпус и проводил мяч за лицевую.

6'

«Ахмат» заработал штрафной на чужой половине поля у центрального круга.

3'

Идет разведка в довольно интенсивном стиле с обеих сторон.

1'

Поееееехали! Матч начался.

19:45

Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Кукуляком из Калуги во главе.

19:40

А вот стартовый состав «Балтики» Андрея Талалаева:

Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Мендель, И. Петров, Титков, М. Петров, Ласерда.

19:35

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов:

Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном принимает калининградскую «Балтику», ведущую борьбу за бронзовые медали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

