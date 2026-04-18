На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Закрепились в тройке: «Локомотив» выиграл в Оренбурге

«Оренбург» проиграл «Локомотиву» в матче 25-го тура РПЛ

close
Алексей Филиппов/РИА Новости
В стартовом матче субботы в 25-м туре Российской премьер-лиги «Оренбург» на стадионе «Газовик» принимал «Локомотив» из Москвы и уступил со счетом 0:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
Окончен
18 апреля 12:00
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
70' Батраков
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

43' Гузина

43' Карпукас

2-й тайм

89' Паласиос 90' Овсянников

60' Бакаев

70' Батраков

90' Воробьёв

90' Фассон

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:20

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

90+6'

Игра окончена! Тяжелейший выезд для «Локомотива» оканчивается победой, поздравляем столичную команду! Она завершит этот тур на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

90+4'

Фассон хватает руками за футболку убегавшего к воротам Жезуса, этот фол тянет на предупреждение.

90+2'

Воробьев и Овсянников сцепились при попытке ввести мяч в игру, приходится вмешиваться в ситуацию Артему Чистякову. По желтой карточке каждому игроку раздает главный арбитр встречи.

90+1'

К основному времени второго тайма добавлено пять минут.

90'

Паласиос получает предупреждение за неспортивное поведение.

87'

Воробьев забрался в офсайд.

85'

Возвращается Леша обратно, в полном составе «железнодорожники».

83'

Батраков при попытке нанести удар попадает ногой в ногу соперника, блокировавшего направление полета мяча. Оперативно замораживают место ушиба врачи «Локо», Алексей вынужден покинуть поле.

81'

Голыбин сменил Болотова у «Оренбурга».

79'

Поройков вышел вместо Муфи в составе оренбургской команды.

76'

5647 зрителей сегодня присутствуют на стадионе «Газовик».

73'

Двойная замена у «Локомотива»: Рыбчинский вышел вместо Пуэблы, а Куль появился вместо Ду Кейроса.

71'

Гол! Просто гениальную спартаковскую стеночку разыграли на линии штрафной Сильянов, Воробьев и Батраков, после чего Алексей при помощи рикошета от левой штанги открывает счет в матче! 0:1!

69'

Жезус забрался в гигантский офсайд.

67'

Фассон с левой ноги пробивает выше перекладины, нанося удар из-за пределов штрафной.

65'

Замена у «Локомотива»: Чевардин вышел вместо Бакаева.

62'

Замена у «Оренбурга»: Жезус вышел вместо Гузины.

60'

Бакаев откровенно толкает в спину Кантеро и зарабатывает предупреждение.

57'

Воробьев забрался в офсайд.

55'

Замена у «Локомотива»: Лукас Вера выходит на поле вместо Артема Карпукаса.

52'

Кантеро в подкате прерывает прострел от Бакаева, мяч уходит на угловой.

49'

Начало второй половины игры остается за москвичами.

46'

Второй тайм стартовал!

45+3'

Перерыв! «Оренбург» — «Локомотив» — 0:0.

45'

Две минуты к основному времени первого тайма добавлено.

43'

Карпукас неаккуратно подкатывается под Гузину и попадает в ногу сопернику. Это фол на желтую карточку.

42'

Первое предупреждение в матче получил Гузина, отмахнулся он рукой от Монтеса.

39'

Как опасно с правой ноги подбивал мяч в створ Гюрлюк, но тот прошел мимо!

37'

Монтес нарушает правила в борьбе против Гузины, игра на паузе.

34'

Руденко забрался в офсайд.

32'

Удар головой наносит Руденко из не самой удобной позиции, попытка скорее для статистики вышла.

29'

Удар Томпсона со штрафного самоотверженно принимает на себя стенка.

27'

Батраков срубает Ду Кейроса в опаснейшей близости от собственной штрафной.

25'

Половина первого тайма позади, оренбуржцы выглядят пока заметно интереснее своих оппонентов.

22'

Руденко локтем попадает в лицо Муфи и снова остается без карточки. Интересное решение от арбитра...

19'

Муфи досталось от Руденко, жесткий удар нанес Александр по ноге соперника.

16'

Гузина не попадает в ближний угол после шикарной передачи от Томпсона на ход! Уже был отыгран последний защитник «Локо», могли хозяева открывать счет!

13'

Монтес фолит в центре поля, игра приостановлена.

7'

А вот тут классная контратака получилась у хозяев, Гузина головой замыкал подачу с правого фланга в опасной близости от штанги! Мяч рядом с ней прошелся!

10'

С правой ноги подкручивал под штангу мяч Воробьев, но не попал в створ.

6'

Руденко отлично попробовал пробить в створ после подачи углового, что у него и получилось! Поймал в руки мяч Богдан Овсянников.

3'

Стартовые минуты игры остаются за гостями.

12:02

Игра началась! Поехали!

11:50

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.

11:40

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Кантеро, Болотов, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

11:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче субботы в 25-м туре Российской премьер-лиги «Оренбург» на стадионе «Газовик» принимает «Локомотив» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами