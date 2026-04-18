На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
Игра окончена! Тяжелейший выезд для «Локомотива» оканчивается победой, поздравляем столичную команду! Она завершит этот тур на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.
Фассон хватает руками за футболку убегавшего к воротам Жезуса, этот фол тянет на предупреждение.
Воробьев и Овсянников сцепились при попытке ввести мяч в игру, приходится вмешиваться в ситуацию Артему Чистякову. По желтой карточке каждому игроку раздает главный арбитр встречи.
К основному времени второго тайма добавлено пять минут.
Паласиос получает предупреждение за неспортивное поведение.
Воробьев забрался в офсайд.
Возвращается Леша обратно, в полном составе «железнодорожники».
Батраков при попытке нанести удар попадает ногой в ногу соперника, блокировавшего направление полета мяча. Оперативно замораживают место ушиба врачи «Локо», Алексей вынужден покинуть поле.
Голыбин сменил Болотова у «Оренбурга».
Поройков вышел вместо Муфи в составе оренбургской команды.
5647 зрителей сегодня присутствуют на стадионе «Газовик».
Двойная замена у «Локомотива»: Рыбчинский вышел вместо Пуэблы, а Куль появился вместо Ду Кейроса.
Гол! Просто гениальную спартаковскую стеночку разыграли на линии штрафной Сильянов, Воробьев и Батраков, после чего Алексей при помощи рикошета от левой штанги открывает счет в матче! 0:1!
Жезус забрался в гигантский офсайд.
Фассон с левой ноги пробивает выше перекладины, нанося удар из-за пределов штрафной.
Замена у «Локомотива»: Чевардин вышел вместо Бакаева.
Замена у «Оренбурга»: Жезус вышел вместо Гузины.
Бакаев откровенно толкает в спину Кантеро и зарабатывает предупреждение.
Воробьев забрался в офсайд.
Замена у «Локомотива»: Лукас Вера выходит на поле вместо Артема Карпукаса.
Кантеро в подкате прерывает прострел от Бакаева, мяч уходит на угловой.
Начало второй половины игры остается за москвичами.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Оренбург» — «Локомотив» — 0:0.
Две минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Карпукас неаккуратно подкатывается под Гузину и попадает в ногу сопернику. Это фол на желтую карточку.
Первое предупреждение в матче получил Гузина, отмахнулся он рукой от Монтеса.
Как опасно с правой ноги подбивал мяч в створ Гюрлюк, но тот прошел мимо!
Монтес нарушает правила в борьбе против Гузины, игра на паузе.
Руденко забрался в офсайд.
Удар головой наносит Руденко из не самой удобной позиции, попытка скорее для статистики вышла.
Удар Томпсона со штрафного самоотверженно принимает на себя стенка.
Батраков срубает Ду Кейроса в опаснейшей близости от собственной штрафной.
Половина первого тайма позади, оренбуржцы выглядят пока заметно интереснее своих оппонентов.
Руденко локтем попадает в лицо Муфи и снова остается без карточки. Интересное решение от арбитра...
Муфи досталось от Руденко, жесткий удар нанес Александр по ноге соперника.
Гузина не попадает в ближний угол после шикарной передачи от Томпсона на ход! Уже был отыгран последний защитник «Локо», могли хозяева открывать счет!
Монтес фолит в центре поля, игра приостановлена.
А вот тут классная контратака получилась у хозяев, Гузина головой замыкал подачу с правого фланга в опасной близости от штанги! Мяч рядом с ней прошелся!
С правой ноги подкручивал под штангу мяч Воробьев, но не попал в створ.
Руденко отлично попробовал пробить в створ после подачи углового, что у него и получилось! Поймал в руки мяч Богдан Овсянников.
Стартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.
«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Кантеро, Болотов, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче субботы в 25-м туре Российской премьер-лиги «Оренбург» на стадионе «Газовик» принимает «Локомотив» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.