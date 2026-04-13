А теперь уже футболисты «Акрона» считали, что была рука у защитника в штрафной «Динамо», но пенальти нет.
ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Муми Нгамале — 0:1! Качнул паузой голкипера Нгамале и пробил почти по центру, но все же чуть левее, а Гудиев остался ровно по центру, но собирался изначально в другой угол пойти.
Рука Эшковала в своей штрафной после подачи углового — ПЕНАЛЬТИ!
Кузьмин потерял мяч перед своей штрафной, Эшковал выбросился на Фомина перед штрафной, а тот сделал скрытый пас на Сергеева, который был прямо перед воротами, но бросившийся навстречу Гудиев смог отразить на угловой!
Опять после углового пошла контратака «Динамо», но Нгамале сфальшивил и в итоге потерял мяч при попытке обыграть защитника один в один.
Тольяттинцы накрыли Фомина и провели быструю атаку, в которой Фернандес пробил издали после передачи Дзюбы. Мяч вильнул перед Лещуком, но он все же отразил грудью на угловой.
Дальний удар Кузьмина с подбора с лета — Лещук отбил в прыжке кулаками из угла!
Угловой «Акрона» привел к контратаке «Динамо», в которой Фомин бил на исполнение в дальнюю девятку после передачи Нгамале, но не попал.
«Акрон» атаковал позиционно, потерял мяч, вернул в центре поля, перевел направо. Оттуда пошла длинная передача в штрафную, где Болдырев принял мяч и с разворота пробил с полулета — рикошет отправил мяч в сантиметрах от дальней штанги, а ведь Лещук уже бросился в другой угол!
Пока не слишком высок темп, и в целом команды события не форсируют, но играют в охотку.
Первый в матче угловой заработало «Динамо». Миранчук подал через всю штрафную, а подобрали динамовцы уже за ней. И после повторной подачи случился фол в атаке.
Неплохая атака «Акрона», но к остроте она не привела.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Игорем Капленковым во главе.
А вот состав «Динамо» от Ролана Гусева:
Лещук, Осипенко, Скопинцев, Маричаль, Дэвид, Фомин, Миранчук, Маринкин, Артур, Нгамале, Сергеев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев:
Гудиев, Эшковал, Бакоев, Роча, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Пестряков, Дзюба, Болдырев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 24-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает на своем поле московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.