На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Дзюба против «Динамо»: «Акрон» сражается за выживание в РПЛ. LIVE

РПЛ. 24-й тур. «Акрон» — «Динамо». ОНЛАЙН

close
Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги бьющийся за выживание тольяттинский «Акрон» принимает на своем поле московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур
1-й тайм
13 апреля 17:15
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 1
Динамо М
Москва, Россия
21'
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22'

А теперь уже футболисты «Акрона» считали, что была рука у защитника в штрафной «Динамо», но пенальти нет.

20'

ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Муми Нгамале — 0:1! Качнул паузой голкипера Нгамале и пробил почти по центру, но все же чуть левее, а Гудиев остался ровно по центру, но собирался изначально в другой угол пойти.

19'

Рука Эшковала в своей штрафной после подачи углового — ПЕНАЛЬТИ!

18'

Кузьмин потерял мяч перед своей штрафной, Эшковал выбросился на Фомина перед штрафной, а тот сделал скрытый пас на Сергеева, который был прямо перед воротами, но бросившийся навстречу Гудиев смог отразить на угловой!

17'

Опять после углового пошла контратака «Динамо», но Нгамале сфальшивил и в итоге потерял мяч при попытке обыграть защитника один в один.

16'

Тольяттинцы накрыли Фомина и провели быструю атаку, в которой Фернандес пробил издали после передачи Дзюбы. Мяч вильнул перед Лещуком, но он все же отразил грудью на угловой.

13'

Дальний удар Кузьмина с подбора с лета — Лещук отбил в прыжке кулаками из угла!

12'

Угловой «Акрона» привел к контратаке «Динамо», в которой Фомин бил на исполнение в дальнюю девятку после передачи Нгамале, но не попал.

11'

«Акрон» атаковал позиционно, потерял мяч, вернул в центре поля, перевел направо. Оттуда пошла длинная передача в штрафную, где Болдырев принял мяч и с разворота пробил с полулета — рикошет отправил мяч в сантиметрах от дальней штанги, а ведь Лещук уже бросился в другой угол!

8'

Пока не слишком высок темп, и в целом команды события не форсируют, но играют в охотку.

5'

Первый в матче угловой заработало «Динамо». Миранчук подал через всю штрафную, а подобрали динамовцы уже за ней. И после повторной подачи случился фол в атаке.

3'

Неплохая атака «Акрона», но к остроте она не привела.

1'

Поееееехали! Матч начался.

17:15

Встречу обслуживает бригада арбитров с Игорем Капленковым во главе.

17:10

А вот состав «Динамо» от Ролана Гусева:

Лещук, Осипенко, Скопинцев, Маричаль, Дэвид, Фомин, Миранчук, Маринкин, Артур, Нгамале, Сергеев.

17:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев:

Гудиев, Эшковал, Бакоев, Роча, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Пестряков, Дзюба, Болдырев.

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 24-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает на своем поле московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами