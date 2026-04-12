Борьба за тройку: ЦСКА принимает «Сочи»
Игроки ЦСКА радуются забитому мячу в матче 1/2 Кубка России по футболу «Путь регионов» в Самаре. Справа: автор гола Лусиано Гонду (ЦСКА)
ЦСКА принимает «Сочи» в матче 24 тура РПЛ. В случае успеха армейцы могут подняться на третью строчку. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур
1-й тайм
12 апреля 14:00
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
'4
Момент у гостей в дебюте игры! Крамарич нашел брешь в обороне армейцев, ворвался в штрафную и низом пробил в дальний угол — Тороп с трудом дотянулся!
'1
Поехали! Главный судья — Сергей Цыганок.
13:55
ЦСКА: Тороп, Круговой, Ж. Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Глебов, Козлов, Гаич, Кисляк, Лусиано Гонду.
«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Мухин, Коваленко, Игнатов, Фёдоров, Крамарич.
13:50
Игра начнется в 14:00 мск.
13:45
Добрый день, уважаемвые читатели! Следим за событиями матча 24 тура РПЛ ЦСКА — «Сочи»!