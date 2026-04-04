Финальный свисток! «Оренбург» удержал боевую ничью с «Динамо» — 3:3! Спасибо командам за такой сумасшедший матч. Голами за «Динамо» отличился Тюкавин (дубль), а также автогол забил Муфи. За «Оренбург» забили Ду Кейрос (дубль) и все тот же Муфи. После этого матча «Динамо» набрало 31 балл и оказалось на седьмом месте, а «Оренбург» с 19 очками все еще находится на 15-й строчке — в зоне вылета.
Артур Гомес нанес удар с линии штрафной, но попал в защитника!
Антон Миранчук подал со «стандарта» на дальнюю штангу, но Савельев выиграл воздух и вынес мяч.
Арбитр компенсировал шесть минут ко второму тайму!
Гладышев попытался обыграть нескольких соперников за раз, но в итоге потерял мяч.
У полузащитника «Оренбурга» Евгения Болотова свело ногу. Врачи оказывают ему помощь.
Ду Кейрос обыграл двоих защитников и исполнил подачу в штрафную «Динамо» на Савельева, но тот сфолил в атаке.
Вратарь «Оренбурга» Овсянников получил желтую карточку за затяжку времени.
Скопинцев прострелил в штрафную, но кто-то из его партнеров нарушил правила в атаке.
«Динамо» заработало штрафной. Антон Миранчук нанес прямой удар, но попал в «стенку».
Замена в составе «Оренбурга»: Максим Савельев вышел вместо Гедеона Гузины.
Гладышев отдал острый пас в штрафную на Тюкавина, но вратарь «Оренбурга» Овсянников грамотно сыграл на перехвате.
Замена в составе «Динамо»: Ярослав Гладышев вышел вместо Бителло.
Замена в составе «Оренбурга»: Ираклий Квеквескири вышел вместо Руслана Куля.
Алексис Кантеро выбил мяч за боковую и прервал атаку «Динамо», которую разгоняли Антон Миранчук и Зайдензаль.
ГООООЛ!!! «Оренбург» сравнял счет — 3:3!
Фахд Муфи прострелил во вратарскую, и Ду Кейрос в касание отправил мяч под перекладину! Это дубль бразильца.
Двойная замена в составе «Динамо»: Николас Маричаль и Антон Миранчук вышли вместо Роберто Фернандеса и Тимофея Маринкина.
И сразу динамовцы отодвинули игру от своих ворот. «Оренбург» здорово играл во втором тайме, но пропустил, и теперь приходит в себя.
ГООООООООООООООООООООЛ! Константин Тюкавин — 3:2! Ничего не было у «Динамо» в последние минуты, но вот Тюкавин разогнал атаку в центре поля, заправил по правому краю Бабаева, а потом сам же замкнул в касание из штрафной передачу молодого партнера с фланга.
А теперь уже сам Ренат Голыбин руками задержал Леона Зайдензаля и получил желтую карточку.
Роберто Фернандес получил желтую карточку за блокировку Голыбина на бровке.
У «Динамо» вместо Ивана Сергеева и Муми Нгамале вышли Артур Гомес и Ульви Бабаев.
Гузина решился на дальний удар, но до ворот мяч не долетел.
Томпсону досталось и было больно, но уже все в порядке.
ГООООООООООООООЛ! Ду Кейрос — 2:2! Готовил «Оренбург» атаку, в итоге Муфи заправил по правому флангу закидушкой Гузину, а тот прострелил от лицевой в штрафную. Ду Кейрос опередил Роберто Фернандеса и в касание из вратарской пробил мимо Расулова!
Ищет «Оренбург» варианты создать момент на старте второго тайма.
Двойная замена у «Оренбурга»: вместо Дамиана Пуэблы и Данилы Ведерникова вышли Ду Кейрос и Алексис Кантеро.
Поееееехали! Второй тайм начался.
Напряженный матч, но как только динамовцы повели, для них все вроде бы пошло спокойно... Однако «Оренбург» отказался сдаваться, и перед самым перерывом гости отквитали один мяч. Тем интереснее будет вторая половина!
Свисток на перерыв.
VAR проверяет, не было ли офсайда в самой первой фазе ставшей голевой атаки. Но нет — ГОЛ ЗАСЧИТАН!
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Фахд Муфи — 2:1! Первым же ударом в створ забил «Оренбург». Долгая атака, Томпсон на правом фланге обыграл Скопинцева и отдал в штрафную низом на Куля, который в касание отдал набежавшему Муфи, и капитан «Оренбурга» вколотил от рук Расулова в ближнюю девятку!
Две минуты добавлено к первому тайму.
Нагамале продвинулся с мячом к штрафной правым полуфлангом, проигнорировал забегание Зайдензаля и пробил — в руки Овсянникову.
Пуэбла выгрыз мяч на динамовской половине поля, чуть продвинулся и пробил — мимо дальнего угла.
ГОООООООООООООООЛ! Константин Тюкавин — 2:0! Бителло увел защитника, освободив зону, и Скопинцев разогнал динамовскую атаку и на входе в штрафную отдал в центр Тюкавину, который неожиданно в прием развернулся с мячом на 360 градусов, чуть продвинулся вперед и пробил точно в ближнюю девятку!
Дальний удар Голыбина — выше ворот.
Дамиан Пуэбла за фол на своей половине у центрального круга против Тимофея Маринкина получил желтую карточку.
Скопинцев пробил с правой после заблокированного удара Тюкавина — красиво и опасно, но чуть мимо девятки!
67% на 33% по владению мячом.
ГООООООООООООООООООООЛ! Фахд Муфи (в свои ворота) — 1:0! Нгамале отобрал мяч на чужой половине поля, успел к мячу и покатил под удар Сергееву, который бил дважды, но в обоих случаях защитники «Оренбурга» заблокировали, а затем Муфи зачем-то попытался головой отправить мяч на угловой через перекладину собственных ворот, но перекинул не ее, а только своего вратаря. Фантастика, конечно.
Бителло подал штрафной на дальний угол вратарской, где все забыли Рикардо, который пробил головой в падении от газона — мяч перескочил девятку!
Джон Паласиос бросился в подкате в ноги Тюкавину и сбил его — желтая карточка.
Дмитрий Скопинцев довольно жестко наступил на бровке на ногу Голыбину — желтая карточка.
Красиво разыграли динамовцы, и Тюкавин бил в касание с 15-ти метров после стеночки с Нгамале, но мяч свалился с ноги.
Нгамале ушел с врачами за бровку, но уже поднялся и, морщась, вернулся в игру.
В быстрой атаке «Динамо» Нгамале нашел Бителло и упал после контакта с соперником перед штрафной. Атака продолжилась. Бителло затормозил в штрафной, искал, кому отдать под удар, пока камерунец лежал. В итоге последовал пас на набежавшего Маринкина, а тот в касание с линии штрафной пробил точно в руки Овсянникову.
«Оренбург» большими силами ходит в атаку, но закрепиться у чужой штрафной пока не особенно выходит.
Прострел с правого фланга в штрафную «Оренбурга» — Овсянников справился.
Очередная подача со штрафного от динамовцев не привела к удару головой, а попытка Рубенса с подбора была заблокирована.
Жаркая борьба идет на каждом участке поля. И немало фолов, но игра негрубая.
Томпсон пробил боковыми ножницами после подачи с фланга — попал в Зайдензаля и показывал, что была рука. Но это точно не на пенальти.
Зайдензаль заблокировал попытку прострела от Томпсона, еще и мяч ушел от игрока «Оренбурга».
Нгамале прострелом заработал угловой, Рубенс упал в штрафной после его подачи, но пенальти не было.
Еще один стандарт для Бителло, на этот раз по центру из глубины, но на этот раз справились защитники «Оренбурга».
Зайдензаль пробил с подбора с линии штрафной — в блок.
«Динамо» сразу же заработало штрафной на левом фланге. Бителло резко подал в штрафную, Овсянников не смог поймать мяч, отбил его перед собой, и Нгамале едва не добил с лета из вратарской, но не попал по мячу как следует!
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Шадыхановым из Москвы во главе.
А вот стартовый состав «Оренбурга» от Ильдара Ахметзянова:
Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Пуэбла, Голыбин, Болотов, Куль, Томпсон, Гузина.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Ролан Гусев: Расулов, Фернандес, Рикардо, Зайдензаль, Скопинцев, Маринкин, Рубенс, Бителло, Нгамалё, Сергеев, Тюкавин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура РПЛ московское «Динамо» принимает на своем поле бьющийся за выживание «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.