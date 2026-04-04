Спорт
Безумие на двоих: «Динамо» и «Оренбург» забили шесть мячей в Москве

Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» сыграло вничью на своем поле с «Оренбургом», который отчаянно старается уйти из зоны вылета. Команды забили друг другу по три мяча. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур
Окончен
04 апреля 17:30
Динамо М
Москва, Россия
40' Тюкавин
61' Тюкавин
3 : 3
Оренбург
Оренбург, Россия
29' Муфи
45' Муфи
51' Кейрос
66' Кейрос
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

25' Скопинцев 29' Муфи

40' Тюкавин

28' Паласиос

36' Пуэбла

45' Муфи

2-й тайм

58' Фернандес 61' Тюкавин

51' Кейрос

60' Голыбин

66' Кейрос

83' Овсянников

'90+7

Финальный свисток! «Оренбург» удержал боевую ничью с «Динамо» — 3:3! Спасибо командам за такой сумасшедший матч. Голами за «Динамо» отличился Тюкавин (дубль), а также автогол забил Муфи. За «Оренбург» забили Ду Кейрос (дубль) и все тот же Муфи. После этого матча «Динамо» набрало 31 балл и оказалось на седьмом месте, а «Оренбург» с 19 очками все еще находится на 15-й строчке — в зоне вылета.

'90+4

Артур Гомес нанес удар с линии штрафной, но попал в защитника!

'90+2

Антон Миранчук подал со «стандарта» на дальнюю штангу, но Савельев выиграл воздух и вынес мяч.

'90

Арбитр компенсировал шесть минут ко второму тайму!

'89

Гладышев попытался обыграть нескольких соперников за раз, но в итоге потерял мяч.

'87

У полузащитника «Оренбурга» Евгения Болотова свело ногу. Врачи оказывают ему помощь.

'85

Ду Кейрос обыграл двоих защитников и исполнил подачу в штрафную «Динамо» на Савельева, но тот сфолил в атаке.

'83

Вратарь «Оренбурга» Овсянников получил желтую карточку за затяжку времени.

'80

Скопинцев прострелил в штрафную, но кто-то из его партнеров нарушил правила в атаке.

'78

«Динамо» заработало штрафной. Антон Миранчук нанес прямой удар, но попал в «стенку».

'76

Замена в составе «Оренбурга»: Максим Савельев вышел вместо Гедеона Гузины.

'73

Гладышев отдал острый пас в штрафную на Тюкавина, но вратарь «Оренбурга» Овсянников грамотно сыграл на перехвате.

'72

Замена в составе «Динамо»: Ярослав Гладышев вышел вместо Бителло.

'70

Замена в составе «Оренбурга»: Ираклий Квеквескири вышел вместо Руслана Куля.

'68

Алексис Кантеро выбил мяч за боковую и прервал атаку «Динамо», которую разгоняли Антон Миранчук и Зайдензаль.

'66

ГООООЛ!!! «Оренбург» сравнял счет — 3:3!

Фахд Муфи прострелил во вратарскую, и Ду Кейрос в касание отправил мяч под перекладину! Это дубль бразильца.

'65

Двойная замена в составе «Динамо»: Николас Маричаль и Антон Миранчук вышли вместо Роберто Фернандеса и Тимофея Маринкина.

63'

И сразу динамовцы отодвинули игру от своих ворот. «Оренбург» здорово играл во втором тайме, но пропустил, и теперь приходит в себя.

61'

ГООООООООООООООООООООЛ! Константин Тюкавин — 3:2! Ничего не было у «Динамо» в последние минуты, но вот Тюкавин разогнал атаку в центре поля, заправил по правому краю Бабаева, а потом сам же замкнул в касание из штрафной передачу молодого партнера с фланга.

60'

А теперь уже сам Ренат Голыбин руками задержал Леона Зайдензаля и получил желтую карточку.

58'

Роберто Фернандес получил желтую карточку за блокировку Голыбина на бровке.

57'

У «Динамо» вместо Ивана Сергеева и Муми Нгамале вышли Артур Гомес и Ульви Бабаев.

55'

Гузина решился на дальний удар, но до ворот мяч не долетел.

53'

Томпсону досталось и было больно, но уже все в порядке.

50'

ГООООООООООООООЛ! Ду Кейрос — 2:2! Готовил «Оренбург» атаку, в итоге Муфи заправил по правому флангу закидушкой Гузину, а тот прострелил от лицевой в штрафную. Ду Кейрос опередил Роберто Фернандеса и в касание из вратарской пробил мимо Расулова!

48'

Ищет «Оренбург» варианты создать момент на старте второго тайма.

46'

Двойная замена у «Оренбурга»: вместо Дамиана Пуэблы и Данилы Ведерникова вышли Ду Кейрос и Алексис Кантеро.

46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Напряженный матч, но как только динамовцы повели, для них все вроде бы пошло спокойно... Однако «Оренбург» отказался сдаваться, и перед самым перерывом гости отквитали один мяч. Тем интереснее будет вторая половина!

45+4'

Свисток на перерыв.

45+4'

VAR проверяет, не было ли офсайда в самой первой фазе ставшей голевой атаки. Но нет — ГОЛ ЗАСЧИТАН!

45+2'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Фахд Муфи — 2:1! Первым же ударом в створ забил «Оренбург». Долгая атака, Томпсон на правом фланге обыграл Скопинцева и отдал в штрафную низом на Куля, который в касание отдал набежавшему Муфи, и капитан «Оренбурга» вколотил от рук Расулова в ближнюю девятку!

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

44'

Нагамале продвинулся с мячом к штрафной правым полуфлангом, проигнорировал забегание Зайдензаля и пробил — в руки Овсянникову.

42'

Пуэбла выгрыз мяч на динамовской половине поля, чуть продвинулся и пробил — мимо дальнего угла.

40'

ГОООООООООООООООЛ! Константин Тюкавин — 2:0! Бителло увел защитника, освободив зону, и Скопинцев разогнал динамовскую атаку и на входе в штрафную отдал в центр Тюкавину, который неожиданно в прием развернулся с мячом на 360 градусов, чуть продвинулся вперед и пробил точно в ближнюю девятку!

39'

Дальний удар Голыбина — выше ворот.

37'

Дамиан Пуэбла за фол на своей половине у центрального круга против Тимофея Маринкина получил желтую карточку.

35'

Скопинцев пробил с правой после заблокированного удара Тюкавина — красиво и опасно, но чуть мимо девятки!

33'

67% на 33% по владению мячом.

30'

ГООООООООООООООООООООЛ! Фахд Муфи (в свои ворота) — 1:0! Нгамале отобрал мяч на чужой половине поля, успел к мячу и покатил под удар Сергееву, который бил дважды, но в обоих случаях защитники «Оренбурга» заблокировали, а затем Муфи зачем-то попытался головой отправить мяч на угловой через перекладину собственных ворот, но перекинул не ее, а только своего вратаря. Фантастика, конечно.

29'

Бителло подал штрафной на дальний угол вратарской, где все забыли Рикардо, который пробил головой в падении от газона — мяч перескочил девятку!

28'

Джон Паласиос бросился в подкате в ноги Тюкавину и сбил его — желтая карточка.

27'

Дмитрий Скопинцев довольно жестко наступил на бровке на ногу Голыбину — желтая карточка.

25'

Красиво разыграли динамовцы, и Тюкавин бил в касание с 15-ти метров после стеночки с Нгамале, но мяч свалился с ноги.

23'

Нгамале ушел с врачами за бровку, но уже поднялся и, морщась, вернулся в игру.

22'

В быстрой атаке «Динамо» Нгамале нашел Бителло и упал после контакта с соперником перед штрафной. Атака продолжилась. Бителло затормозил в штрафной, искал, кому отдать под удар, пока камерунец лежал. В итоге последовал пас на набежавшего Маринкина, а тот в касание с линии штрафной пробил точно в руки Овсянникову.

20'

«Оренбург» большими силами ходит в атаку, но закрепиться у чужой штрафной пока не особенно выходит.

18'

Прострел с правого фланга в штрафную «Оренбурга» — Овсянников справился.

15'

Очередная подача со штрафного от динамовцев не привела к удару головой, а попытка Рубенса с подбора была заблокирована.

14'

Жаркая борьба идет на каждом участке поля. И немало фолов, но игра негрубая.

11'

Томпсон пробил боковыми ножницами после подачи с фланга — попал в Зайдензаля и показывал, что была рука. Но это точно не на пенальти.

10'

Зайдензаль заблокировал попытку прострела от Томпсона, еще и мяч ушел от игрока «Оренбурга».

8'

Нгамале прострелом заработал угловой, Рубенс упал в штрафной после его подачи, но пенальти не было.

6'

Еще один стандарт для Бителло, на этот раз по центру из глубины, но на этот раз справились защитники «Оренбурга».

3'

Зайдензаль пробил с подбора с линии штрафной — в блок.

2'

«Динамо» сразу же заработало штрафной на левом фланге. Бителло резко подал в штрафную, Овсянников не смог поймать мяч, отбил его перед собой, и Нгамале едва не добил с лета из вратарской, но не попал по мячу как следует!

1'

Поеееехали! Матч начался.

17:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Шадыхановым из Москвы во главе.

17:25

А вот стартовый состав «Оренбурга» от Ильдара Ахметзянова:

Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Пуэбла, Голыбин, Болотов, Куль, Томпсон, Гузина.

17:20

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Ролан Гусев: Расулов, Фернандес, Рикардо, Зайдензаль, Скопинцев, Маринкин, Рубенс, Бителло, Нгамалё, Сергеев, Тюкавин.

17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура РПЛ московское «Динамо» принимает на своем поле бьющийся за выживание «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

