Второй гол Дзюбы отменили: ЦСКА с трудом обыграл «Акрон»

ЦСКА одержал гостевую победу над «Акроном» в РПЛ

Александр Вильф/РИА Новости
В первом матче 23-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» с Артемом Дзюбой принимал на своем поле московский ЦСКА. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур
Окончен
04 апреля 13:00
Акрон
Тольятти, Россия
60' Дзюба
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
5' Гонду
85' Круговой
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

26' Джаковац

5' Гонду

2-й тайм

60' Дзюба

69' Данилов

85' Круговой

Матч окончен

Очень тяжелая и драматичная победа ЦСКА над проведшим качественный матч и даже сравнявшим счет, но с нарушением правил, «Акроном». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+7'

Финальный свисток!

90+5'

Жоао Виктор заменил у ЦСКА Кирилла Данилова.

90+5'

ГОЛ ОТМЕНЕН! БЫЛ ФОЛ ДЗЮБЫ НА АКИНФЕЕВЕ!

90+4'

Игорь Акинфеев считает, что на нем был фол, и активно спорит — желтая карточка голкиперу ЦСКА.

90+3'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 2:2! Идеальная подача Пестрякова в центр вратарской и кивок Дзюбы, опередившего Акинфеева!

90+2'

Пестряков классно ушел на фланге от Гонду, дважды качнул уже в штрафной Гайича и прострелил — Баринов успел заблокировать. Угловой.

90+1'

Пять минут добавлено ко второму тайму.

89'

Круговой подал угловой, но Тереховский поймал.

88'

Опасный дальний удар Баринова — потащил Тереховский.

86'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 1:2! Какой голешник! Круговой сместился справа к центру и пальнул точно в дальнюю девятку! У Тереховского не было ни единого шанса!

83'

После розыгрыша штрафного у центрального круга Кисляк забросил мяч в штрафную «Акрона», но Мусаев проиграл борьбу защитникам.

80'

Пестряков оказался на углу вратарской с мячом перед Акинфеевым, но упавший на бок капитан ЦСКА не позволил себя перебросить!

78'

Пестряков хотел пенальти в ворота ЦСКА за игру Гайича рукой, но сначала сам нарушил правила, высоко задрав ногу.

77'

Удар Гонду из штрафной «Акрона» пришелся в блок.

75'

У «Акрона» вместо Максима Болдырева вышел Эдгар Севикян.

73'

Вместо Ивана Облякова Тамерлан Мусаев вышел у ЦСКА.

71'

В начале этой контратаки тольяттинцев Кирилл Данилов, не успев к мячу, наступил на ногу Пестрякову и получил отложенную желтую карточку.

70'

В быстрой атаке «Акрона» Болдырев добежал с мячом до штрафной ЦСКА и пробил в дальний угол мимо, но не попал!

69'

У «Акрона» вместо Ифета Джаковаца и Кевина Аревало вышли Йомар Роча и Стефан Лончар.

67'

Данила Козлов и Матеус Рейс заменили у ЦСКА Энрике Кармо и Кирилла Глебова.

65'

Удар Облякова с линии штрафной с подбора — в блок.

64'

КАК НЕ ЗАБИЛ «АКРОН»?! Подача Пестрякова на дальний угол вратарской, оттуда пошла скидка с центр, где Джурасович головой в падении пустил мяч выше перекладины! Подстраивался в прыжке, но момент был убойнейший — уже никто не мешал.

63'

Сразу двух игроков «Акрона» сбили на правом краю недалеко от штрафной ЦСКА. Но фол зафиксирован против Дзюбы.

60'

ГОООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 1:1! Разбежался капитан «Акрона», подпрыгнул перед ударом и, увидев, что Акинфеев завалился в угол, покатил почти по центру низом!

59'

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА!

57'

Москалева позвали к монитору! VAR считает, что это пенальти!

56'

Болдырев выскочил из-за спины Лукина на передачу с фланга в штрафную ЦСКА. Защитник ЦСКА попал по ноге сопернику, и тот остался лежать. Сразу Москалев пенальти не назначил, но что скажет VAR?

54'

Заблокировали тольяттинцы удар Кисляка из своей штрафной.

52'

Обляков подал с угла поля в центр вратарской, но защитники «Акрона» выбили мяч.

51'

Коварный удар Кругового на входе в штрафную в дальний угол — Тереховский потащил в прыжке!

50'

Акинфеев прочитал пас слева во вратарскую и в падении забрал мяч.

49'

Правым флангом пошла атака «Акрона» после фола на Дзюбе в центре поля, случился прострел, но армейская оборона с ним справилась. Хоть и не без приключений.

47'

Борьба за инициативу идет на первых минутах второго тайма. «Акрон» очень активен.

46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Быстрый гол обеспечил ЦСКА перевес в счете, дальше армейцы действовали с преимуществом, но без чего-то невероятного. Более-менее равный матч. 4(2) — 4(2) по ударам, 49% на 51% по владению мячом. Разве что по угловым — 0-3. Ждем вторую половину.

45+3'

Свисток на перерыв.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

44'

ЦСКА заработал штрафной на чужой половине поля. Но подача ни к чему интересному не привела.

41'

«Акрон» много контролирует мяч в концовке первого тайма, но так для тольяттинцев еще опаснее: ЦСКА в любой момент готов разжаться стремительной контратакой со всей скоростью Глебова.

39'

Ионуц Неделчяру получил травму у «Акрона», и уже в первом тайме на поле у тольяттинцев появился Хетаг Хосонов.

36'

Глебов разогнал атаку левым флангом, легко ушел от соперника и сделал пас верхом в центр штрафной к вратарской, Гонду бил с лета, но как следует не попал по мячу.

33'

Дальний удар Джаковаца — неточно.

30'

После удара Пестрякова мяч прилетел в руки Акинфееву.

29'

Кармо получил передачу от Глебова на фланге и сделал прострел на Гонду, но Тереховский забрал мяч в падении.

27'

Ифет Джаковац сначала сфолил, а потом закипел, считая, что не было нарушения, и получил за эмоции желтую карточку.

24'

Пестряков подал в штрафную ЦСКА со штрафного из глубины поля. Был расчет, что Болдырев сделает прострел в кучу игроков в центр, но передача Пестрякова вышла слишком сильной, и Болдырев до мяча после отскока от газона не дотянулся.

22'

«Акрон» забросил мяч из аута в чужую штрафную и даже выиграл там первое единоборство, но удара так и не случилось.

20'

«Акрон» подержал мяч и попробовал провести позиционную атаку, но закончил тривиальным офсайдом на правом фланге.

18'

Очередная долгая атака ЦСКА закончилась подачей в штрафную, после которой Неделчяру спокойно скинул грудью мяч Тереховскому.

16'

Дальний удар Глебова после собственного продвижения с мячом — мимо.

15'

Кузьмин в редкой атаке «Акрона» сыграл на Аревало, тот подал в штрафную на Дзюбу, который сфолил в верховой борьбе на Лукине.

14'

Довольно редкий пока фол на бровке совершил Неделчяру, довольно жестко сбивший Кирилла Глебова. Поднялся юный вингер ЦСКА, а соперник пока избежал карточки.

11'

ЦСКА полностью контролирует мяч, «Акрон» пока даже центр поля толком не переходит.

8'

Глебов разогнал быструю атаку ЦСКА, добежал до штрафной по центру и даль не очень удобно налево Облякову, Иван не стал бить, а вернул Глебову. И тоже не очень удобно. В итоге Кирилл пробил в падении — низом, но мимо створа. Удар не получился, но атака была опасной.

6'

ГОООООООООООООООЛ! Лусиано Гонду — 0:1! ЦСКА разыграл угловой, довел мяч до Кисляка, который подал из штрафной с левого края на дальнюю сторону вратарской, откуда Гонду успешно подставил ногу и отправил мяч в угол под штангу! Вот такими последствиями обернулся для «Акрона» этот глупейший угловой!

5'

Теперь ЦСКА забрал территорию и осаждает штрафную «Акрона». В итоге после заброса Тереховский успел к мячу первым и забрал его, но так и не успел ввести до окончания отсчета арбитра, и Москалев дал свисток, назначив первый в матче угловой!

3'

Невысок темп на старте матча, мяч пока у хозяев поля, армейцы не спешат вступать в активный отбор.

1'

Поееееехали! Матч начался.

13:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Владимиром Москалевым из Воронежа во главе.

12:55

А вот стартовый состав ЦСКА от Фабио Челестини:

Акинфеев, Данилов, Лукин, Круговой, Гафйич, Кисляк, Баринов, Обляков, Глебов, Энрике Кармо, Гонду.

12:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев:

Тереховский, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Попенков, Болдырев, Аревало, Дзюба.

12:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 23-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает на своем поле московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

