Очень тяжелая и драматичная победа ЦСКА над проведшим качественный матч и даже сравнявшим счет, но с нарушением правил, «Акроном». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток!
Жоао Виктор заменил у ЦСКА Кирилла Данилова.
ГОЛ ОТМЕНЕН! БЫЛ ФОЛ ДЗЮБЫ НА АКИНФЕЕВЕ!
Игорь Акинфеев считает, что на нем был фол, и активно спорит — желтая карточка голкиперу ЦСКА.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 2:2! Идеальная подача Пестрякова в центр вратарской и кивок Дзюбы, опередившего Акинфеева!
Пестряков классно ушел на фланге от Гонду, дважды качнул уже в штрафной Гайича и прострелил — Баринов успел заблокировать. Угловой.
Пять минут добавлено ко второму тайму.
Круговой подал угловой, но Тереховский поймал.
Опасный дальний удар Баринова — потащил Тереховский.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 1:2! Какой голешник! Круговой сместился справа к центру и пальнул точно в дальнюю девятку! У Тереховского не было ни единого шанса!
После розыгрыша штрафного у центрального круга Кисляк забросил мяч в штрафную «Акрона», но Мусаев проиграл борьбу защитникам.
Пестряков оказался на углу вратарской с мячом перед Акинфеевым, но упавший на бок капитан ЦСКА не позволил себя перебросить!
Пестряков хотел пенальти в ворота ЦСКА за игру Гайича рукой, но сначала сам нарушил правила, высоко задрав ногу.
Удар Гонду из штрафной «Акрона» пришелся в блок.
У «Акрона» вместо Максима Болдырева вышел Эдгар Севикян.
Вместо Ивана Облякова Тамерлан Мусаев вышел у ЦСКА.
В начале этой контратаки тольяттинцев Кирилл Данилов, не успев к мячу, наступил на ногу Пестрякову и получил отложенную желтую карточку.
В быстрой атаке «Акрона» Болдырев добежал с мячом до штрафной ЦСКА и пробил в дальний угол мимо, но не попал!
У «Акрона» вместо Ифета Джаковаца и Кевина Аревало вышли Йомар Роча и Стефан Лончар.
Данила Козлов и Матеус Рейс заменили у ЦСКА Энрике Кармо и Кирилла Глебова.
Удар Облякова с линии штрафной с подбора — в блок.
КАК НЕ ЗАБИЛ «АКРОН»?! Подача Пестрякова на дальний угол вратарской, оттуда пошла скидка с центр, где Джурасович головой в падении пустил мяч выше перекладины! Подстраивался в прыжке, но момент был убойнейший — уже никто не мешал.
Сразу двух игроков «Акрона» сбили на правом краю недалеко от штрафной ЦСКА. Но фол зафиксирован против Дзюбы.
ГОООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 1:1! Разбежался капитан «Акрона», подпрыгнул перед ударом и, увидев, что Акинфеев завалился в угол, покатил почти по центру низом!
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА!
Москалева позвали к монитору! VAR считает, что это пенальти!
Болдырев выскочил из-за спины Лукина на передачу с фланга в штрафную ЦСКА. Защитник ЦСКА попал по ноге сопернику, и тот остался лежать. Сразу Москалев пенальти не назначил, но что скажет VAR?
Заблокировали тольяттинцы удар Кисляка из своей штрафной.
Обляков подал с угла поля в центр вратарской, но защитники «Акрона» выбили мяч.
Коварный удар Кругового на входе в штрафную в дальний угол — Тереховский потащил в прыжке!
Акинфеев прочитал пас слева во вратарскую и в падении забрал мяч.
Правым флангом пошла атака «Акрона» после фола на Дзюбе в центре поля, случился прострел, но армейская оборона с ним справилась. Хоть и не без приключений.
Борьба за инициативу идет на первых минутах второго тайма. «Акрон» очень активен.
Поееееехали! Второй тайм начался.
Быстрый гол обеспечил ЦСКА перевес в счете, дальше армейцы действовали с преимуществом, но без чего-то невероятного. Более-менее равный матч. 4(2) — 4(2) по ударам, 49% на 51% по владению мячом. Разве что по угловым — 0-3. Ждем вторую половину.
Свисток на перерыв.
Две минуты добавлено к первому тайму.
ЦСКА заработал штрафной на чужой половине поля. Но подача ни к чему интересному не привела.
«Акрон» много контролирует мяч в концовке первого тайма, но так для тольяттинцев еще опаснее: ЦСКА в любой момент готов разжаться стремительной контратакой со всей скоростью Глебова.
Ионуц Неделчяру получил травму у «Акрона», и уже в первом тайме на поле у тольяттинцев появился Хетаг Хосонов.
Глебов разогнал атаку левым флангом, легко ушел от соперника и сделал пас верхом в центр штрафной к вратарской, Гонду бил с лета, но как следует не попал по мячу.
Дальний удар Джаковаца — неточно.
После удара Пестрякова мяч прилетел в руки Акинфееву.
Кармо получил передачу от Глебова на фланге и сделал прострел на Гонду, но Тереховский забрал мяч в падении.
Ифет Джаковац сначала сфолил, а потом закипел, считая, что не было нарушения, и получил за эмоции желтую карточку.
Пестряков подал в штрафную ЦСКА со штрафного из глубины поля. Был расчет, что Болдырев сделает прострел в кучу игроков в центр, но передача Пестрякова вышла слишком сильной, и Болдырев до мяча после отскока от газона не дотянулся.
«Акрон» забросил мяч из аута в чужую штрафную и даже выиграл там первое единоборство, но удара так и не случилось.
«Акрон» подержал мяч и попробовал провести позиционную атаку, но закончил тривиальным офсайдом на правом фланге.
Очередная долгая атака ЦСКА закончилась подачей в штрафную, после которой Неделчяру спокойно скинул грудью мяч Тереховскому.
Дальний удар Глебова после собственного продвижения с мячом — мимо.
Кузьмин в редкой атаке «Акрона» сыграл на Аревало, тот подал в штрафную на Дзюбу, который сфолил в верховой борьбе на Лукине.
Довольно редкий пока фол на бровке совершил Неделчяру, довольно жестко сбивший Кирилла Глебова. Поднялся юный вингер ЦСКА, а соперник пока избежал карточки.
ЦСКА полностью контролирует мяч, «Акрон» пока даже центр поля толком не переходит.
Глебов разогнал быструю атаку ЦСКА, добежал до штрафной по центру и даль не очень удобно налево Облякову, Иван не стал бить, а вернул Глебову. И тоже не очень удобно. В итоге Кирилл пробил в падении — низом, но мимо створа. Удар не получился, но атака была опасной.
ГОООООООООООООООЛ! Лусиано Гонду — 0:1! ЦСКА разыграл угловой, довел мяч до Кисляка, который подал из штрафной с левого края на дальнюю сторону вратарской, откуда Гонду успешно подставил ногу и отправил мяч в угол под штангу! Вот такими последствиями обернулся для «Акрона» этот глупейший угловой!
Теперь ЦСКА забрал территорию и осаждает штрафную «Акрона». В итоге после заброса Тереховский успел к мячу первым и забрал его, но так и не успел ввести до окончания отсчета арбитра, и Москалев дал свисток, назначив первый в матче угловой!
Невысок темп на старте матча, мяч пока у хозяев поля, армейцы не спешат вступать в активный отбор.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Владимиром Москалевым из Воронежа во главе.
А вот стартовый состав ЦСКА от Фабио Челестини:
Акинфеев, Данилов, Лукин, Круговой, Гафйич, Кисляк, Баринов, Обляков, Глебов, Энрике Кармо, Гонду.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев:
Тереховский, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Попенков, Болдырев, Аревало, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 23-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает на своем поле московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.