Пари Нижний Новгород

«Ростов» во второй раз в чемпионате обыграл «Пари НН» с минимальным счетом. Победа далась непросто, но получилась в целом закономерной. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.
Финальный свисток.
«Пари НН» навалился на ворота «Ростова», но удар Семенчука в штрафной заблокировал Вахания.
Матвей Урванцев в верховой борьбе фактически ударил Мелехина по лицу и получил желтую карточку.
У «Ростова» Антон Шамонин заменил Тимура Сулейманова.
Шесть минут добавлено ко второму тайму.
Вместо Ильи Кирша на поле появился Антон Шамонин.
Илья Кирш по-прежнему лежит на газоне. Врачи оказывают ему помощь, а Никита Медведев показывает, что защитнику, который находится у «Пари НН» в аренде из «Зенита», понадобится замена.
Егор Голенков у штрафной «Пари НН» в борьбе за мяч попал локтем в лицо сопернику и рассек лицо — желтая карточка.
У «Пари НН» Артем Сидоренко вышел вместо Луки Вешнер Тичича.
С огромным трудом Мелехин и Вахания остановили Сефаса.
В статистику сейв Ятимова не пойдет, но важно понимать, что спасение голкипера было важным: есть ощущение, что офсайда не было! Гол могли бы засчитать после VAR!
Фаринья нарушил правила на Сулейманове после серии верховых единоборств. Довольно жестко попал по ноге и получил желтую карточку.
Ятимов потащил «Ростов» после опаснейшего удара Сефаса в контратаке. Но был офсайд.
В контратаке «Пари НН» Шнапцев внес мяч в ворота «Ростова» после прострела Сефаса, но с фолом — гол не засчитан!
Агрессивнее стараются действовать нижегородцы, идут вперед, но «Ростов» играет очень уверенно пока.
Подача углового «Ростова» не закончилась ударом.
У «Ростова» вместо Дмитрия Чистякова и Кирилла Щетинина вышли Герман Игнатов и Даниил Шанталий.
«Пари НН» провел массированную атаку, в которой Сефас финтил в штрафной, но так и не нашел возможности для удара. Отдал Олусегуну, тот сыграл на другой край Шнапцеву, который заработал угловой.
Тичич подал на ближнюю, защитники «Ростова» выбили, а с подбора Сарфо с лета пробил рядом со штангой.
Сулейманов нашел подачей в чужой штрафной Мохеби, тот смог принять на грудь, а вот дальше защитники уже накрыли.
«Ростов» владеет солидным игровым преимуществом, много атакует позиционно.
Олусегун попытался издали перебросить вышедшего из ворот Ятимова, но не попал.
Двойная замена у «Ростова»: вместо Константина Кучаева и Роналдо на поле вышли Андрей Лангович и Мохаммад Мохеби.
Опасный удар Фариньи после углового «Пари НН» — чуть неточно.
Дмитрий Чистяков задержал руками и завалил на газон соперника — желтая карточка.
Защитники «Пари НН» заблокировали удар Голенкова после подачи углового.
Голенков получил мяч от Вахании и пробил с рикошетом над перекладиной!
Кирилл Щетинин прокинул мяч себе на ход и наткнулся на ногу соперника перед чужой штрафной. Но это фол ростовчанина, причем за него он получил первую в матче желтую карточку.
Вахания начал атаку на левом фланге и успел до фола на себе протолкнуть мяч на Щетинина, который решил пробить из штрафной с острого угла. Попытался в дальнюю девятку направить, но сильно не попал.
Сразу тройная замена у «Пари НН»: вместо Адриана Бальбоа, Егора Смелова и Даниила Лесового вышли Матвей Урванцев, Ренальдо Сефас и Юрий Коледин.
Поееееехали! Второй тайм начался.
Первый тайм завершен! «Ростов» владел инициативой и заслуженно вышел вперед. Вахания навесил в центр штрафной «Пари НН», Щетинин сделал скидку головой во вратарскую — на Роналдо, который так же — головой — расстрелял ворота в упор. Желто-синие ведут со счетом 1:0 после первого тайма.
Чистяков в опасном подкате попал в голеностоп Олусегуну. Арбитр не увидел толком этот эпизод и не стал давать желтую карточку.
Роналдо подал на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно: мяч ушел за лицевую.
Вахания отдал пас на радиус штрафной — на Сулейманова, но тот не смог обыграть Карича.
Фаринья попытался исполнить заброс по правому флангу и начать атаку «Пари НН», но Вахания прервал этот пас и выбил мяч за боковую.
Нижегородцы убежали в стремительную контратаку, но снова грубые ошибки в передачах не позволили довести дело до опасного момента.
Моментище! «Пари НН» мог сравнять счет. Карич исполнил подачу на дальнюю штангу, Шнапцев сделал скидку головой на Олусегуна, и тот нанес мощный удар низом в дальний угол, но чуть-чуть не попал в створ!
Нижегородцы пытались быстро выйти из обороны в атаку, но в очередной раз потеряли мяч.
Сулейманов исполнил заброс на Щетинина, но Карич перехватил мяч и прервал атаку «Ростова».
ГОООООЛ!!! «Ростов» открывает счет — 1:0!
Вахания навесил в центр штрафной «Пари НН», Щетинин сделал скидку головой во вратарскую — на Роналдо, который тоже головой расстрелял ворота в упор! Это было красиво.
Сулейманов сыграл пяткой с лета и сделал неожиданный пас в штрафную «Пари НН», но никто из партнеров не разгадал этот замысел и туда не пошел.
Подача на ближнюю штангу ни к чему не привела: Сулейманов проиграл борьбу за мяч.
Щетинин нанес прямой удар со штрафного, и Медведев в прыжке отбил мяч на угловой!
Голенков заработал перспективный «стандарт» возле штрафной «Пари НН» — его сбил с ног Фаринья.
Миронов выдал шикарный заброс в штрафную «Пари НН» на Щетинина, но тот не смог хорошо обработать мяч и подарил его сопернику.
Голенков ударил Карича по ноге сзади. Арбитр свистнул фол.
Угловой «Ростова» ни к чему не привел. Защитники «Пари НН» вынесли мяч далеко в поле.
Момент! Щетинин нанес прекрасный дальний удар, и Медведев в прыжке перевел мяч на угловой.
Роналдо опасно прострелил во вратарскую «Пари НН», но за секунду до этого все-таки упустил мяч за лицевую!
«Ростов» продолжает безраздельно владеть мячом.
Вахания со всех ног рвался к мячу в штрафной «Пари НН», но все-таки не успел обогнать защитника, который успешно вынес мяч за боковую. «Ростов» сильно давит на «Пари НН».
«Ростов» заработал угловой. Последовала подача на ближнюю штангу, но никто не смог нанести удар по воротам.
Роналдо красиво обыграл Карича на правом фланге и пытался прорваться к штрафной, но только что обыгранный защитник ударил его по ноге и прервал перспективную атаку. Судья Карасев пожалел и не стал давать Каричу желтую карточку.
«Пари НН» заработал угловой. Тичич подал куда-то на радиус штрафной, но ни к чему опасному это не привело. Ростовчане своим прессингом заставили хозяев поля отступить.
Кучаев нанес удар с линии штрафной, но попал в защитника!
«Ростов» постоянно владеет мячом и грузит навесы в штрафную «Пари НН». Хозяева поля пока отбиваются.
«Ростов» заработал угловой. Щетинин исполнил подачу на ближнюю штангу, и кто-то из партнеров скинул головой на дальнюю, но там не оказалось никого.
Матч начался!
На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице с 22 очками, а «Пари НН» — 14-е с 20 баллами.
Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Мелехин, Чистяков, Семенчук, Вахания, Щетинин, Миронов, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
Стартовый состав «Пари НН»: Медведев, Кирш, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Вешнер Тичич, Лесовой, Бальбоа, Олусегун.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура РПЛ «Пари НН» принимает на своем поле «Ростов». Начало матча — в 14.00 мск.