Не без проблем, но все же в довольно спокойном режиме «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и вышел на первое место в РПЛ. По крайней мере до окончания матча «Ахмат» — «Краснодар». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток.
Луис Энрике разогнал атаку и нашел в штрафной Педро, чей удар почти с угла вратарской отразил Песьяков!
Бабкин закинул мяч в штрафную на рывок Фернандеса за спины защитникам «Зенита», но слишком сильно.
Четыре минуты добавлено ко второму тайму.
«Крылья» не иллюзорно давят, «Зенит» отбивается. Но остроты пока нет.
Марин то ли подал, то ли ударил, но никто мяч не задел, и тот прилетел в руки Адамову.
«Крылья» пытаются создать навал. Сейчас после подачи с левого фланга мяч попал в руку Педро. Опасная точка для подачи.
Соболев пробил головой после подачи углового — выше.
Ваня Дркушич у «Зенита» заменил Вячеслава Караваева.
У «Крыльев» Кирилл Столбов заменил Ивана Олейникова.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Сергей Бабкин — 2:1! Какой голище от игрока «Крыльев» — дальний удар точно в девятку! Адамов даже не дернулся! Бабкин пробил метров с 30-ти!
Олейников нашел позицию для удара, убрав в борьбе с защитником перед штрафной мяч под правую, но пробил в руки Адамову.
Даниил Кондаков и Педро вышли на поле вместо Юрия Горшкова и Вендела.
Теперь издали пробил Олейников — выше ворот.
Неточный дальний улар Ильзата Ахметова.
«Крылья» в попытках обострить сделали пас на ход по правому краю, но Дуглас Сантос успел к мячу первым.
Адамов потащил в прыжке из угла мяч после удара Баньяца!
У «Зенита» вместо Вильмара Барриоса и Максима Глушенкова вышли Луис Энрике и Дуглас Сантос.
У «Крыльев» вместо Максима Витюгова, Николая Рассказова и Амара Рахмановича вышли Михайло Баньяц, Ильзат Ахметов и Даниэль Фернандес.
«Крылья» заработали опасный штрафной на левом фланге. Олейников подал, но точно в руки Денису Адамову.
Отодвинулась игра от ворот Песьякова, но «Зениту» сейчас форсировать события и не надо.
ГОООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 2:0! Веерной получилась позиционная атака «Зенита». Горшков отдал направо Караваеву, тот навесил, а Соболев выиграл воздух на линии вратарской и кивнул в ворота «Крыльев».
Джон Джон получил желтую карточку за фол против Витюгова.
«Зенит» продолжает держать самарцев у их собственной штрафной. Мощное преимущество команды Семака.
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Джон Джон — 1:0! Ошибка при выходе из обороны дорого обошлась «Крыльям Советов». Джон Джон получил мяч перед штрафной, подработал и пробил — рикошет от защитника дезориентировал Песьякова. Тот завалился в угол, а мяч залетел по центру.
«Зенит» сразу же обложил чужую половину поля, но «Крылья» довольно спокойно пока обороняются. Как в первом тайме.
Поеееехали! Второй тайм начался.
«Зенит» давил весь тайм, но не сказать, чтобы «Крыльям» было прямо страшно-страшно, тем более гости сами чуть не забили. 8(1) — 3(1) по ударам и 65% на 35% по владению мячом. И 5-2 по угловым. Ждем вторую половину.
Свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
Немного упала скорость матча. Но давление «Зенита» не ослабевает.
У Вендела не прошел пас на свободное место в штрафной на Джона Джонав опасной быстрой атаке, классно спродюсированной Глушенковым.
После розыгрыша углового и подачи Джона Джона Дивеев пробил головой рядом со штангой!
Дальний удар Горшкова — Песьяков в прыжке смог перевести через перекладину!
Горшков пробил издали после передачи Джона Джона — в блок.
«Зенит» давит позиционно, но «Крылья» держатся. Соболев упал в штрафной, но никто не поверил, включая судью.
Джимми Марин вышел на поле вместо Чинеду Джеффри.
«Крылья» в этот момент матча действуют в меньшинстве, так как Чинеду Джеффри не может продолжить игру, получив травму. Уже готовится замена.
Джон Джон закрутил мяч после розыгрыша углового, но чуть не попал в дальний угол.
Отрезок матча, когда довольно качественно держат мяч «Крылья».
Очень жестко Вильмар Барриос наступил сопернику в центре поля, но избежал желтой карточки, а ведь он висит под угрозой дисквалификации на матч следующего тура против «Краснодара».
Совсем не получился удар у Джона Джона — мяч прилетел почти к угловому флажку.
Очередной угловой заработал «Зенит». Горшков выполнил подачу, закрутив к воротам, но Песьяков прочитал траекторию, вышел из ворот и поймал в прыжке.
В быстрой атаке «Крыльев» Иван Олейников получил мяч на входе в штрафную и пробил в дальний угол — Адамов потащил в прыжке а на добивании Чинеду Джеффри, нанося удар с лета по пустым воротам, направил мяч от газона выше створа!
Вендел вошел в штрафную справа и прострелил на Соболева от лицевой, однако Песьяков отбил мяч в полете.
Вега наткнулся на не отошедшего с его дороги Никиту Чернова, получилось, что лицом ударился в плечо — желтая карточка защитнику «Крыльев Советов».
Мощно наваливается «Зенит», но «Крылья» держатся достаточно уверенно. Сейчас Песьяков выловил мяч в штрафной на границе вратарской.
После передачи низом от ворвавшегося в штрафную с мячом Караваева Вендел с линии вратарской просто не попал по мячу, хотя опередил защитников!
«Зенит» высоко прессингует, но самарцы все равно стремятся выходить из своей штрафной через пас.
«Зенит» заработал угловой. Джон Джон закрутил мяч к воротам, но защитники «Крыльев» выиграли воздух.
Соболев зацепился за мяч у границы чужой штрафной, покатил направо Глушенкову, который подработал себе и пробил — в блок.
Подача с угла поля в центр вратарской привела к повторному угловому, после навеса с которого воздух в своей штрафной снял Нино.
«Крылья» сразу провели атаку, забросили мяч в штрафную «Зенита» и заработали угловой после рикошета.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда во главе.
А вот стартовый состав «Крыльев Советов» от исполняющего обязанности главного тренера Сергея Булатова:
Песьяков, Печенин, Ороз, Чернов, Божин, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Джеффри.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Адамов, Нино, Дивеев, Караваев, Вега, Горшков, Барриос, Вендел, Джон Джон, Глушенков, Соболев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.