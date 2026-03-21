Фантастическая игра «Краснодара», первый покер Джона Кордобы в РПЛ, хотя раньше у него и хет-триков не было. И теперь он вышел на первое место в списке бомбардиров. Но блестяще сыграли и Никита Кривцов с 1+1, и отбивший пенальти Станислав Агкацев, и вся команда. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток!
Угловой «Пари НН» не привел к удару.
Ко второму тайму добавлено две минуты.
Дальний удар не стал проблемой для Агкацева.
Трибуны завели: «Здесь играет чемпион страны!»
Вместо Эдуарда Сперцяна и Лукаса Оласы у «Краснодара» вышли Ефим Буркин и Артем Хмарин. А капитанскую повязку получил Станислав Агкацев.
ГООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 5:0! Невероятно сами себе привезли нижегородцы, отдав пас на Кордобу, который убежал один на один и пробил мимо голкипера!
ФАНТАСТИКА! Станислав Агкацев угадал направление и отразил пенальти от Даниила Лесового! 11 из 24 отбил в карьере! 7 из 11 в РПЛ! Что за чудо!
Дуглас Аугусто получил вполне заслуженную желтую карточку, хотя хозяева и спорят о правомерности пенальти.
Ошибка «Краснодара» в передаче привела к передаче Урванцева на арендованного у «Краснодара» Сидоренко, которого Дуглас Аугусто толкнул в спину! ПЕНАЛЬТИ!
Очередная хорошая подача Сперцяна, но нижегородцы отбились и в первой фазе, и после второй подачи Эдуарда с подбора.
В очередной быстрой атаке хозяев Сперцян принимал мяч в чужой штрафной у лицевой, но защитник успел в подкате. Будет угловой.
У «Пари НН» вместо Егора Смелова вышел Юрий Коледин.
Атака «Краснодара» привела к угловому, но тот ничем интересным не закончился.
Артем Сидоренко заменил у «Пари НН» Луку Вешнера Тичича, а Матвей Урванцев вышел на поле вместо Ренальдо Сефаса.
Дальний удар Сарфо с подбора — намного выше ворот.
И вместо Никиты Кривцова у «Краснодара» вышел Эльдар Гусейнов, а Жоау Батчи заменили на Кевина Ленини.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Никита Кривцов — 4:0! Шикарный розыгрыш «Краснодара». Перед штрафным показали крупный план Кривцова, который что-то говорил Сперцяну, который был на расстоянии у мяча. И Сперцян покатил низом мимо стенки в штрафную правым полуфлангом, а рванувший туда Кривцов успел к мячу и пробил мимо вратаря. В итоге мяч попал в защитника и залетел в ворота. Возможно, запишут автогол, но это мяч имени Кривцова (и его ассистента Сперцяна)!
Фаринья сбил Кордоба в момент приема мяча спиной к воротам. Джон посмотрел на арбитра, но, удивительное дело, сегодня вообще не спорит! При этом фол Сухой зафиксировал.
Батчи воткнулся в Смелова так, что тот остался лежать. Очень похоже на месть за события первого тайма.
Дальний удар Батчи — низом, но мимо ворот.
Очень неплохой удар сместившегося слева в центр перед штрафной Карича, но снова мяч так и не долетел до Агкацева.
Смелов перед штрафной «Краснодара» не отдал направо, а решил пробить сам, но попал в блок.
У «Пари НН» ушли с поля Илья Кирш и Адриан Бальбоа, а Эдгардо Фаринья и Даниил Лесовой вышли.
Бальбоа бил в позиционной атаке из штрафной, но попал в блок. Сефас пытался добить, но до Агкацева мяч так и не дошел.
Олусегун шикарно навесил в штрафную, набежавший Шнапцев с лета пробил ногой в упор, но Агкацев потащил! Правда, был офсайд.
Навязывает борьбу «Пари НН». Очень стараются гости. Но «Краснодар» очень хорош.
Дальний удар Аугусто — выше ворот.
ГОООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 3:0! Как прошла передача Сперцяна в центр вратарской на Кордобу низом? И Джон опередил защитника, протолкнув мяч мимо вратаря в сетку!
И только когда Сперцян впервые подал справа, защитники «Пари НН» спокойно выиграли воздух и выбили мяч из штрафной.
Целую серию угловых подал «Краснодар». Уже три подал, и будет четвертый.
Поееееехали! Второй тайм начался.
9(4) — 4(1) по ударам, 67% на 33% по владению мячом, и у «Краснодара» перевес в два гола. Шикарный тайм от команды Мусаева против набравшего отличную форму соперника. Но «Пари НН» и сегодня не безнадежен. Ждем, что будет во второй половине.
Свисток на перерыв.
Бальбоа увидел, что Агкацев далеко вышел из ворот, и пробил с центра поля, но не попал. Да и голкипер «Краснодара» успевал.
Сефас шикарно прострелил в штрафной «Краснодара» защитнику между ног на дальнюю штангу, но туда никто не добежал...
К первому тайму добавлено четыре минуты.
Снова Смелов попал локтем Батчи в борьбе в воздухе в центре поля. Интересно развиваются события.
А теперь уже Джон Кордоба в борьбе попал сопернику локтем в нос. Но Сухой последователен — и здесь карточки нет.
Смелов в центре поля попал локтем Жоау Батчи прямо в шею и удивительным образом избежал желтой карточки.
Подача углового пришлась точно в руки Агкацеву.
Дальний удар Олусегуна пришелся в створ под дальнюю штангу, мяч еще и прыгнул перед Агкацевым, но голкипер перевел на угловой!
Дальний удар Сперцяна — рикошет и угловой.
Все уже в порядке с Кордобой, и именно он в быстрой атаке после передачи с правого фланга принял в штрафной и мгновенно пробил вторым касанием — выше ворот.
Смелов разбежался и сильно пробил, но в стенку. Кордоба принял мяч на себя и остался лежать.
Опаснейший штрафной заработал «Пари НН» в левом полуфланге прямо у штрафной!
Сарфо случайно, но очень болезненно наступил на ногу Сперцяну. Жесткий матч.
Хуан Боселли вышел у «Краснодара» вместо Са, чтобы провести больше тайма против своей бывшей команды.
И Шнапцев остался лежать, испытывая болевые ощущения, но и у Са проблемы — схватился за заднюю поверхность бедра! Будет нужна замена!
Прошла шикарная длинная передача к правому углу штрафной на Шнапцева, который убирал под себя, но догнавший Са наступил ему на ногу. Арбитр пропустил явный фол.
«Пари НН» держит мяч сейчас под оглушающее скандирование краснодарских болельщиков: «Черно-зеленые! Черно-зеленые!»
Оласа подал во вратарскую штрафной с левого фланга, но оборона «Пари НН» справилась.
Дальний удар Смелова — немного неточно.
4(3) — 0(0) по ударам.
После подачи углового в штрафную последовал удар с лета в трафик — мяч попал в блок.
«Краснодар» продолжает атаковать позиционно, и очередная атака «быков» привела к угловому. Снова здорово разыгрывали подопечные Мусаева.
ГООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 2:0! Никита Кривцов получил передачу от Батчи, ворвался справа в штрафную, пробежав к лицевой, оставил пару защитников гостей не у дел на паузах и покатил под удар назад к линии вратарской мимо еще одного защитника и вратаря. Кордоба в касание бил в уже пустой створ!
Кордоба заработал первый в матче угловой. Сперцян подал на ближнюю штангу, но нижегородцы справились.
«Краснодар» хорошо держит мяч позиционно. При этом темп игры и интенсивность со стороны обеих команд очень высоки.
Весьма опасная атака «Пари НН» закончилась падением в борьбе сбоку от штрафной «Краснодара». Было похоже на фол, но Сухой дал бороться.
ГОООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 1:0! Быстрая атака «Краснодара», отменная подача Батчи с правого фланга, и Кордоба на опережении головой кивнул в дальний угол!
КА-А-АК?! Как не забил «Краснодар»?! Шикарная позиционная атака, в которой отдали Оласе на левый фланг, ему никто не мешал подать, он вырезал на дальнюю штангу, откуда выигравший борьбу Кордоба сделал скидку в центр вратарской. Са бил в упор, но умудрился попасть в защитника! А после отскока еще и Кривцов ударил, но в блок!
Да, на повторе видно, что Сефас падал по собственной инициативе.
Быстрая атака прошла у «Пари НН» левым флангом после потери «Краснодара». Ворвавшийся в штрафную Ренальдо Сефас кинул мяч между двумя соперниками, смещаясь к центру, и упал... Пенальти нет!
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из Люберец во главе.
А вот стартовый состав «Пари НН» от Алексея Шпилевского:
Медведев, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Сефас, Тичич, Бальбоа, Олусегун.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев:
Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Жоау Батчи, Дуглас Аугусто, Кривцов, Виктор Са, Кордоба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.