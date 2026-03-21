Первый покер Кордобы и отрыв в таблице: «Краснодар» уничтожил «Пари НН»

ФК «Пари Нижний Новгород»
В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимал «Пари НН». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
21 марта 18:15
Краснодар
Краснодар, Россия
6' Кордоба
12' Кордоба
49' Кордоба
70' Кривцов
85' Кордоба
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм

6' Кордоба

12' Кордоба

2-й тайм

49' Кордоба

70' Кривцов

82' Аугусто 85' Кордоба

Матч окончен

Фантастическая игра «Краснодара», первый покер Джона Кордобы в РПЛ, хотя раньше у него и хет-триков не было. И теперь он вышел на первое место в списке бомбардиров. Но блестяще сыграли и Никита Кривцов с 1+1, и отбивший пенальти Станислав Агкацев, и вся команда. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

ФК «Краснодар»
90+3'

Финальный свисток!

90+2'

Угловой «Пари НН» не привел к удару.

90+1'

Ко второму тайму добавлено две минуты.

90'

Дальний удар не стал проблемой для Агкацева.

89'

Трибуны завели: «Здесь играет чемпион страны!»

88'

Вместо Эдуарда Сперцяна и Лукаса Оласы у «Краснодара» вышли Ефим Буркин и Артем Хмарин. А капитанскую повязку получил Станислав Агкацев.

86'

ГООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 5:0! Невероятно сами себе привезли нижегородцы, отдав пас на Кордобу, который убежал один на один и пробил мимо голкипера!

84'

ФАНТАСТИКА! Станислав Агкацев угадал направление и отразил пенальти от Даниила Лесового! 11 из 24 отбил в карьере! 7 из 11 в РПЛ! Что за чудо!

83'

Дуглас Аугусто получил вполне заслуженную желтую карточку, хотя хозяева и спорят о правомерности пенальти.

82'

Ошибка «Краснодара» в передаче привела к передаче Урванцева на арендованного у «Краснодара» Сидоренко, которого Дуглас Аугусто толкнул в спину! ПЕНАЛЬТИ!

81'

Очередная хорошая подача Сперцяна, но нижегородцы отбились и в первой фазе, и после второй подачи Эдуарда с подбора.

80'

В очередной быстрой атаке хозяев Сперцян принимал мяч в чужой штрафной у лицевой, но защитник успел в подкате. Будет угловой.

79'

У «Пари НН» вместо Егора Смелова вышел Юрий Коледин.

76'

Атака «Краснодара» привела к угловому, но тот ничем интересным не закончился.

74'

Артем Сидоренко заменил у «Пари НН» Луку Вешнера Тичича, а Матвей Урванцев вышел на поле вместо Ренальдо Сефаса.

73'

Дальний удар Сарфо с подбора — намного выше ворот.

72'

И вместо Никиты Кривцова у «Краснодара» вышел Эльдар Гусейнов, а Жоау Батчи заменили на Кевина Ленини.

70'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Никита Кривцов — 4:0! Шикарный розыгрыш «Краснодара». Перед штрафным показали крупный план Кривцова, который что-то говорил Сперцяну, который был на расстоянии у мяча. И Сперцян покатил низом мимо стенки в штрафную правым полуфлангом, а рванувший туда Кривцов успел к мячу и пробил мимо вратаря. В итоге мяч попал в защитника и залетел в ворота. Возможно, запишут автогол, но это мяч имени Кривцова (и его ассистента Сперцяна)!

69'

Фаринья сбил Кордоба в момент приема мяча спиной к воротам. Джон посмотрел на арбитра, но, удивительное дело, сегодня вообще не спорит! При этом фол Сухой зафиксировал.

67'

Батчи воткнулся в Смелова так, что тот остался лежать. Очень похоже на месть за события первого тайма.

65'

Дальний удар Батчи — низом, но мимо ворот.

64'

Очень неплохой удар сместившегося слева в центр перед штрафной Карича, но снова мяч так и не долетел до Агкацева.

63'

Смелов перед штрафной «Краснодара» не отдал направо, а решил пробить сам, но попал в блок.

62'

У «Пари НН» ушли с поля Илья Кирш и Адриан Бальбоа, а Эдгардо Фаринья и Даниил Лесовой вышли.

60'

Бальбоа бил в позиционной атаке из штрафной, но попал в блок. Сефас пытался добить, но до Агкацева мяч так и не дошел.

58'

Олусегун шикарно навесил в штрафную, набежавший Шнапцев с лета пробил ногой в упор, но Агкацев потащил! Правда, был офсайд.

55'

Навязывает борьбу «Пари НН». Очень стараются гости. Но «Краснодар» очень хорош.

52'

Дальний удар Аугусто — выше ворот.

49'

ГОООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 3:0! Как прошла передача Сперцяна в центр вратарской на Кордобу низом? И Джон опередил защитника, протолкнув мяч мимо вратаря в сетку!

48'

И только когда Сперцян впервые подал справа, защитники «Пари НН» спокойно выиграли воздух и выбили мяч из штрафной.

47'

Целую серию угловых подал «Краснодар». Уже три подал, и будет четвертый.

46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

9(4) — 4(1) по ударам, 67% на 33% по владению мячом, и у «Краснодара» перевес в два гола. Шикарный тайм от команды Мусаева против набравшего отличную форму соперника. Но «Пари НН» и сегодня не безнадежен. Ждем, что будет во второй половине.

45+4'

Свисток на перерыв.

45+2'

Бальбоа увидел, что Агкацев далеко вышел из ворот, и пробил с центра поля, но не попал. Да и голкипер «Краснодара» успевал.

45+1'

Сефас шикарно прострелил в штрафной «Краснодара» защитнику между ног на дальнюю штангу, но туда никто не добежал...

45+1'

К первому тайму добавлено четыре минуты.

44'

Снова Смелов попал локтем Батчи в борьбе в воздухе в центре поля. Интересно развиваются события.

41'

А теперь уже Джон Кордоба в борьбе попал сопернику локтем в нос. Но Сухой последователен — и здесь карточки нет.

39'

Смелов в центре поля попал локтем Жоау Батчи прямо в шею и удивительным образом избежал желтой карточки.

37'

Подача углового пришлась точно в руки Агкацеву.

36'

Дальний удар Олусегуна пришелся в створ под дальнюю штангу, мяч еще и прыгнул перед Агкацевым, но голкипер перевел на угловой!

34'

Дальний удар Сперцяна — рикошет и угловой.

33'

Все уже в порядке с Кордобой, и именно он в быстрой атаке после передачи с правого фланга принял в штрафной и мгновенно пробил вторым касанием — выше ворот.

32'

Смелов разбежался и сильно пробил, но в стенку. Кордоба принял мяч на себя и остался лежать.

31'

Опаснейший штрафной заработал «Пари НН» в левом полуфланге прямо у штрафной!

28'

Сарфо случайно, но очень болезненно наступил на ногу Сперцяну. Жесткий матч.

26'

Хуан Боселли вышел у «Краснодара» вместо Са, чтобы провести больше тайма против своей бывшей команды.

25'

И Шнапцев остался лежать, испытывая болевые ощущения, но и у Са проблемы — схватился за заднюю поверхность бедра! Будет нужна замена!

24'

Прошла шикарная длинная передача к правому углу штрафной на Шнапцева, который убирал под себя, но догнавший Са наступил ему на ногу. Арбитр пропустил явный фол.

22'

«Пари НН» держит мяч сейчас под оглушающее скандирование краснодарских болельщиков: «Черно-зеленые! Черно-зеленые!»

20'

Оласа подал во вратарскую штрафной с левого фланга, но оборона «Пари НН» справилась.

18'

Дальний удар Смелова — немного неточно.

17'

4(3) — 0(0) по ударам.

15'

После подачи углового в штрафную последовал удар с лета в трафик — мяч попал в блок.

14'

«Краснодар» продолжает атаковать позиционно, и очередная атака «быков» привела к угловому. Снова здорово разыгрывали подопечные Мусаева.

12'

ГООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 2:0! Никита Кривцов получил передачу от Батчи, ворвался справа в штрафную, пробежав к лицевой, оставил пару защитников гостей не у дел на паузах и покатил под удар назад к линии вратарской мимо еще одного защитника и вратаря. Кордоба в касание бил в уже пустой створ!

11'

Кордоба заработал первый в матче угловой. Сперцян подал на ближнюю штангу, но нижегородцы справились.

10'

«Краснодар» хорошо держит мяч позиционно. При этом темп игры и интенсивность со стороны обеих команд очень высоки.

8'

Весьма опасная атака «Пари НН» закончилась падением в борьбе сбоку от штрафной «Краснодара». Было похоже на фол, но Сухой дал бороться.

6'

ГОООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 1:0! Быстрая атака «Краснодара», отменная подача Батчи с правого фланга, и Кордоба на опережении головой кивнул в дальний угол!

5'

КА-А-АК?! Как не забил «Краснодар»?! Шикарная позиционная атака, в которой отдали Оласе на левый фланг, ему никто не мешал подать, он вырезал на дальнюю штангу, откуда выигравший борьбу Кордоба сделал скидку в центр вратарской. Са бил в упор, но умудрился попасть в защитника! А после отскока еще и Кривцов ударил, но в блок!

4'

Да, на повторе видно, что Сефас падал по собственной инициативе.

3'

Быстрая атака прошла у «Пари НН» левым флангом после потери «Краснодара». Ворвавшийся в штрафную Ренальдо Сефас кинул мяч между двумя соперниками, смещаясь к центру, и упал... Пенальти нет!

1'

Поееееехали! Матч начался.

18:15

Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из Люберец во главе.

18:10

А вот стартовый состав «Пари НН» от Алексея Шпилевского:

Медведев, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Сефас, Тичич, Бальбоа, Олусегун.

18:05

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев:

Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Жоау Батчи, Дуглас Аугусто, Кривцов, Виктор Са, Кордоба.

18:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

