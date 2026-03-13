Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
А вот стартовый состав «Оренбурга» от Ильдара Ахметзянова:
Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев:
Волк, Шумахов, Табидзе, Аззи, Джапо, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Джавад, Агаларов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 21-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает «Оренбург» в борьбе за выживание. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.