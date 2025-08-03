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Футбол. РПЛ. 3-й тур. «Динамо» Мх — «Ахмат». ОНЛАЙН

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РФК «Ахмат (Грозный)»
В матче 3-го тура РПЛ на «Анжи Арене» махачкалинское «Динамо» принимает «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Мир Российская Премьер-лига. 3-й тур
Матч не начался
03 августа 20:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:20

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Келиану, Конате, Самородов.

20:15

«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов, Шумахов, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Джавад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Р. Магомедов, Агаларов.

20:10

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура РПЛ между «Динамо» из Махачкалы и «Ахматом».

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