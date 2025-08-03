Спорт
Кавказское дерби: Дагестан против Чечни. LIVE
В матче 3-го тура РПЛ на «Анжи Арене» махачкалинское «Динамо» принимает «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Мир Российская Премьер-лига. 3-й тур
Матч не начался
03 августа 20:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
20:20
«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Келиану, Конате, Самородов.
20:15
«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов, Шумахов, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Джавад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Р. Магомедов, Агаларов.
20:10
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура РПЛ между «Динамо» из Махачкалы и «Ахматом».