В матче 21-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле «Крылья Советов» из Самары. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
Мир Российская Премьер-лига. 21-й тур
Матч не начался
15 марта 17:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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16:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 21-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле «Крылья Советов» из Самары. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.