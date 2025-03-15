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Разборки на дне таблицы: «Динамо» играет с «Крыльями Советов». LIVE

Футбол. РПЛ. 21-й тур. «Динамо» Мх — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле «Крылья Советов» из Самары. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
Мир Российская Премьер-лига. 21-й тур
Матч не начался
15 марта 17:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 21-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле «Крылья Советов» из Самары. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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