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Спорт

Битва середняков: «Ростов» играет с «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ. 17-й тур. «Ростов» — «Пари НН». ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» играет с «Пари НН». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
30 ноября 19:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари НН».

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