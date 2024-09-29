Сандрачук навесил в штрафную московского «Динамо», но мяч прилетел прямо в руку Луневу.
Опасно! Тюкавин пробил с линии штрафной, и мяч пролетел над перекладиной!
Артур забрался в офсайд и сорвал затяжную атаку «Динамо».
В перерыве произошла замена у махачкалинцев: защитник Александр Сандарчук появился вместо Идара Шумахова у хозяев.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
Махачкалинское «Динамо» заработало угловой. Юсупов прямо с углового попытался закрутить мяч в ворота, но Лунев отбил в сторону.
Арбитр компенсировал три минуты.
Майсторович отобрал мяч у Касинтуры, который пытался пройти по правому флангу. Махачкалинцы продолжают активничать.
Касинтура прорвался в штрафную москвичей, обыграл Фомина и прострелил в центр, но попал в соперника.
Нападающий махачкалинцев Касинтура получил желтую карточку за случайный фол: он поскользнулся и в падении ударил по ноге Нгамале.
Хозяева поля заработали угловой, но после подачи москвичи перехватили мяч и убежали в контратаку.
Махачкалинцы пытаются что-то придумать в позиционных атаках, но постоянно теряют мяч.
Фомин картинно упал в чужой штрафной и получил «горчичник» за симуляцию.
Артур случайно ударил между ног Пальцеву, пытаясь сыграть в мяч из-за спины соперника. Судья наградил игрока «Динамо» желтой карточкой.
Фернандес пробил по воротам махачкалинского «Динамо» с края штрафной, но Волк справился!
ГОООЛ! Московское «Динамо» выходит вперед — 1:0! Бителло со «стандарта» навесил на дальнюю штангу, а Нгамале в падении, боковыми ножницами отправил мяч в «девятку»! Браво!
Полузащитник махачкалинцев Юсупов нанес дальний удар, но не сумел попасть в створ. Хозяева поля очень активно начали встречу — пободрее москвичей!
Агаларов попытался принять мяч в штрафной московского «Динамо», но Лунев успел выбежать из ворот и вынести снаряд за боковую.
Бителло навесил с углового в штрафную махачкалинцев, но в той зоне оказались только игроки соперника.
Бразильский полузащитник «Динамо» Артур пробил по воротам, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.
Опасно! Нападающий махачкалинского «Динамо» Агаларов нанес удар с линии штрафной, и мяч пролетел впритирку со штангой!
Бителло подал в штрафную махачкалинского «Динамо», где Тюкавин толкнул соперника в спину. Арбитр зафиксировал фол.
Главный судья матча отменил пенальти в ворота московского «Динамо».
Арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо»! Махачкалинцы заработали угловой, и после подачи Фернандес попытался головой вынести мяч и случайно попал себе в руку. Однако обычно за такое пенальти не ставит. VAR зовет арбитра посмотреть видеоповтор.
Стартовый свисток!
Стартовый состав московского «Динамо»: Лунев, Маричал, Фернандес, Бальбуэна, Майсторович, Фомин, Кутицкий, Бителло, Гомес, Нгамале, Тюкавин.
Стартовый состав «Динамо» из Махачкалы: Волк, Пальцев, Шумахов, Табидзе, Сундуков, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Гаджиев, Касинтура, Агаларов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч начнется в 19:00 мск.