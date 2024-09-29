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Спорт

Московское «Динамо» сражается с «Динамо» из Махачкалы. LIVE

Футбол. РПЛ. 10-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
Московское «Динамо» играет с махачкалинским «Динамо» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 10-й тур
2-й тайм
29 сентября 19:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 1
Динамо М
Москва, Россия
20' Нгамалё
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм

35' Касинтура

20' Нгамалё

26' Артур 30' Фомин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'55

Сандрачук навесил в штрафную московского «Динамо», но мяч прилетел прямо в руку Луневу.

'52

Опасно! Тюкавин пробил с линии штрафной, и мяч пролетел над перекладиной!

'50

Артур забрался в офсайд и сорвал затяжную атаку «Динамо».

'48

В перерыве произошла замена у махачкалинцев: защитник Александр Сандарчук появился вместо Идара Шумахова у хозяев.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Первый тайм завершен!

'45+2

Махачкалинское «Динамо» заработало угловой. Юсупов прямо с углового попытался закрутить мяч в ворота, но Лунев отбил в сторону.

'45

Арбитр компенсировал три минуты.

'43

Майсторович отобрал мяч у Касинтуры, который пытался пройти по правому флангу. Махачкалинцы продолжают активничать.

'40

Касинтура прорвался в штрафную москвичей, обыграл Фомина и прострелил в центр, но попал в соперника.

'37

Нападающий махачкалинцев Касинтура получил желтую карточку за случайный фол: он поскользнулся и в падении ударил по ноге Нгамале.

'35

Хозяева поля заработали угловой, но после подачи москвичи перехватили мяч и убежали в контратаку.

'32

Махачкалинцы пытаются что-то придумать в позиционных атаках, но постоянно теряют мяч.

'29

Фомин картинно упал в чужой штрафной и получил «горчичник» за симуляцию.

'26

Артур случайно ударил между ног Пальцеву, пытаясь сыграть в мяч из-за спины соперника. Судья наградил игрока «Динамо» желтой карточкой.

'23

Фернандес пробил по воротам махачкалинского «Динамо» с края штрафной, но Волк справился!

'20

ГОООЛ! Московское «Динамо» выходит вперед — 1:0! Бителло со «стандарта» навесил на дальнюю штангу, а Нгамале в падении, боковыми ножницами отправил мяч в «девятку»! Браво!

'17

Полузащитник махачкалинцев Юсупов нанес дальний удар, но не сумел попасть в створ. Хозяева поля очень активно начали встречу — пободрее москвичей!

'15

Агаларов попытался принять мяч в штрафной московского «Динамо», но Лунев успел выбежать из ворот и вынести снаряд за боковую.

'13

Бителло навесил с углового в штрафную махачкалинцев, но в той зоне оказались только игроки соперника.

'11

Бразильский полузащитник «Динамо» Артур пробил по воротам, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.

'9

Опасно! Нападающий махачкалинского «Динамо» Агаларов нанес удар с линии штрафной, и мяч пролетел впритирку со штангой!

'7

Бителло подал в штрафную махачкалинского «Динамо», где Тюкавин толкнул соперника в спину. Арбитр зафиксировал фол.

'5

Главный судья матча отменил пенальти в ворота московского «Динамо».

'3

Арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо»! Махачкалинцы заработали угловой, и после подачи Фернандес попытался головой вынести мяч и случайно попал себе в руку. Однако обычно за такое пенальти не ставит. VAR зовет арбитра посмотреть видеоповтор.

'1

Стартовый свисток!

18:55

Стартовый состав московского «Динамо»: Лунев, Маричал, Фернандес, Бальбуэна, Майсторович, Фомин, Кутицкий, Бителло, Гомес, Нгамале, Тюкавин.

18:50

Стартовый состав «Динамо» из Махачкалы: Волк, Пальцев, Шумахов, Табидзе, Сундуков, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Гаджиев, Касинтура, Агаларов.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч начнется в 19:00 мск.

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