Спорт
Главный матч тура: ЦСКА принимает «Локомотив». LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле принимает столичный «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 5-й тур
Матч не начался
18 августа 17:30
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
17:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле принимает столичный «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.