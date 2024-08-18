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Спорт

Главный матч тура: ЦСКА принимает «Локомотив». LIVE

Футбол. РПЛ. 5-й тур. ЦСКА — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле принимает столичный «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 5-й тур
Матч не начался
18 августа 17:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле принимает столичный «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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