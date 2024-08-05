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Станкович дебютирует в РПЛ на «Лукойл Арене»: «Спартак» принимает «Крылья Советов». LIVE

Футбол. РПЛ. 3-й тур. «Спартак» »- «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Massimo Paolone/Global Look Press
Московский «Спартак» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи
МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
Перерыв
05 августа 20:00
Спартак М
Москва, Россия
29' Угальде
40' Пруцев
2 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

29' Угальде

40' Пруцев

23' Бабкин 28' Витюгов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Перерыв! «Спартак» крайне уверенно ведет игру как по смыслу, так и по счету. 2:0! Через 15 минут продолжим.

'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'42

Угальде почти смог воспользоваться ошибкой Песьякова, который отдал сильную передачу низом партнеру. Но Сергей вовремя смог откатиться назад и принять в руки мяч, посланный Манфредом.

'40

ГОООООООООООООООООООЛ! Удваивают преимущество красно-белые, и снова атака через левый полуфланг прошла! Разыграли игроки «Спартака» классическую «стеночку» на входе в штрафную, мяч остался Пруцеву, который неотразимо попал в дальний угол! 2:0!

'37

Cовершенно одного Ежова на правом фланге оставили москвичи, Бабичу пришлось всем телом закрывать ближний угол, лишь бы не пропустить.

'35

Орозко исполнил навесную передачу на Гапонова, который головой пробил совсем неточно.

'32

Замечательно контролируют мяч красно-белые, играя в короткий пас низом. Самарцы стараются обороняться низким блоком и не идут в прессинг.

'29

ГООООООООООООООООООООЛ! Великолепная игра на стандартах в этом сезоне у «Спартака», тьфу-тьфу-тьфу! После уходящей подачи мяч нырнул на газон, откуда отскочил на Бабича, который отдал пас точно в ногу Угальде — костариканец шикарным ударом в дальнюю девятку с правой ноги открыл счет! 1:0!!!

'28

Бонгонда заработал фол рядом с границей штрафной площади, надежно укрыв мяч корпусом от Витюгова. Максим был наказан желтой карточкой.

'26

Снова волжане нарушают правила на Зиньковском, очень старается Антон принести пользу своей команде сегодня.

'23

Бабкин получает первое предупреждение в игре, срывая с нарушением правил прорыв Зиньковского по флангу.

'22

Небольшое повреждение получает Максим Витюгов, на поле выбегают самарские врачи. Пауза в игре.

'19

Cнова Барко выкатился на ударную позицию — его удар принял на себя головой Бабкин.

'16

Подача Угальде становится легкой добычей для Песьякова.

'15

Все время через левый фланг конструируют атаки спартаковцы, но пока добраться у них получается только до границы штрафной площади самарцев — дальше все перекрыто.

'12

Первый удар в створ ворот в сегодняшней игре наносит Барко, Песьяков с ним довольно легко справляется.

'11

Орозко оказался в офсайде.

'8

Витюгов оказался на ударной позиции, но пробил неточно по воротам Максименко.

'6

Бонгонда неплохо навесил на ближнюю штангу с углового, но защитник «Крыльев» надежно выбил мяч за пределы штрафной площади.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за красно-белыми.

20:02

Игра началась! Поехали!

19:59

Команды на поле! Звучит гимн России!

19:55

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Бабкин, Ороско, Ежов, Цыпченко, Шитов.

19:50

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

19:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Московский «Спартак» в матче третьего тура РПЛ принимает самарские «Крылья Советов», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

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