Спорт
Матч за чемпионство: «Краснодар» против «Зенита» в РПЛ. LIVE
Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги встречаются лидирующие в турнире «Краснодар» и «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
Матч не начался
13 апреля 17:00
Краснодар
Краснодар, Россия
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
16:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 24-го тура в битве лидеров «Краснодар» на своем поле принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.