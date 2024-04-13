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Матч за чемпионство: «Краснодар» против «Зенита» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 24-й тур. «Краснодар» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги встречаются лидирующие в турнире «Краснодар» и «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
Матч не начался
13 апреля 17:00
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 24-го тура в битве лидеров «Краснодар» на своем поле принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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