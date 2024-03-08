Крылья Советов

Опасно! Витюгов очень опасно пробил в дальний угол из пределов штрафной ЦСКА, но Акифнеев кончиками пальцев перевел на угловой!
ЦСКА пока действует на контратаках, Чалов и Давила — главные действующие лица впереди. Однако действительно опасных моментов у армейцев нет, «Крылья» еще внимательны в обороне.
«Крылья» провели очень долгую атаку, которая завершилась навесом Ежова в штрафную ЦСКА, но Мойзес вынес мяч головой.
«Крылья» завладели мячом, но соорудить более-менее опасную атаку никак не получается.
Салтыков разогнался по левому флангу, но заброс на него был сделан слишком сильно, и нападающий «Крыльев» не успел за мячом.
Ломаев грамотно вышел из ворот и выбил кулаком мяч подальше в поле, не позволив Давиле выйти с собой один на один!
ЦСКА заработал угловой. Гайич навесил в штрафную «Крыльев», и Зделар пробил головой, но мяч прилетел в руки Ломаеву.
Защитник «Крыльев» Евгеньев получил желтую карточку за фол на Давиле.
Акинфеев исполнил заброс очень далеко на чужую половину поля, но Чалов не сумел зацепиться за мяч.
Виллиан Роша получил желтую карточку за жесткий подкат в ноги Салтыкову в центре поля!
Самарцы снова навесили в штрафную ЦСКА со «стандарта», и снова армейцы очень уверенно вынесли мяч.
Защитник «Крыльев» Горшков навесил в штрафную со «стандарта», но защита ЦСКА уверенно вынесла мяч. В последующей борьбе за снаряд Чалов жестко заехал в ногу Ежову, и «Крылья» получили право на новый штрафной.
Бейл шикарно обыграл Мойзеса на правом фланге, и игрок ЦСКА сбил его на выходе в штрафную! Арбитр дал желтую карточку Мойзесу, но пенальти ставить не стал, несмотря на требования игроков «Крыльев». Будет опасный штрафной.
«Крылья» долго владели мячом и даже сумели выйти из обороны через пас под высоким прессингом ЦСКА, словно какой-то мадридский «Реал»! Но в итоге эта атака захлебнулась на подступах к штрафной армейцев из-за неточного паса.
«Крылья» перехватили мяч в центре поля! Салтыков выдал проникающую передачу на Шитова в центр штрафной ЦСКА, а тот нанес удар в створ, но получилось прямо в Акинфеева.
«Крылья» организовали прострел в штрафную ЦСКА с правого фланга, но мяч достался защитнику армейцев. Пока что все усилия самарцев ни к чему не приводят.
«Крылья» большими силами пошли вперед после пропущенного мяча. Однако армейцы пока не пускают соперников в свою штрафную, и самарцам пришлось отступить назад. Однако владение остается за ними.
ГООООЛ!!! Со второго углового ЦСКА открывает счет! Виллиан Роша отличился головой после навеса Давилы с углового. Абсолютно никто не мешал рослому защитнику ЦСКА наносить этот удар, защита «Крыльев» провалилась.
Опасно! После навеса Мендеса с углового Роша мастерски принял мяч и отпасовал на Дивеева, а тот пробил прямо под перекладину, но вратарь Ломаев перевел на угловой!
ЦСКА с ходу завладел мячом и проник с мячом в штрафную «Крыльев», где Роман Евгеньев вынес мяч на угловой из-под ног Давилы!
Матч начался!
На данный момент ЦСКА занимает седьмую строчку в РПЛ с 29 очками, а «Крылья» — восьмую, хотя у них столько же очков (уступают по дополнительным показателям).
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Иван Обляков, Милан Гайич, Саша Зделар, Виктор Мендес, Федор Чалов, Виктор Давила
Стартовый состав «Крыльев»: Иван Ломаев, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Роман Ежов, Никита Салтыков, Амар Рахманович, Владислав Шитов
Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня ЦСКА играет на выезде с самарскими «Крыльями Советов».