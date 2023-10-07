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Спорт

В погоне за лидерами: «Зенит» приехал к «Сочи». LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Сочи» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Александр Гальперин/РИА Новости
Петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде сражается с «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
МИР Российская Премьер-лига. 11-й тур
1-й тайм
07 октября 14:00
Сочи
Сочи, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'9

Совершенно спокойно Клаудиньо отправил мяч и Никиту Гойло по разным углам, 1:0 в пользу гостей!

'7

Хм, а на повторе видно, что Заика сделал движение рукой навстречу мячом, а не головой! Владислав Безбородов назначает пенальти!

'6

Кирилл Заика головой выбивает мяч на угловой после подачи Дугласа Сантоса.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за петербуржцами.

14:07

Игра началась! Поехали!

13:55

«Зенит»: Адамов, Сантос, Родригао, Эракович, Алип, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

13:50

«Сочи»: Гойло, Заика, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Марсело, Бурмистров, Батырев, Нобоа, Мелкадзе, Крамарич.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сражаются «Сочи» и «Зенит».

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