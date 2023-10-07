Совершенно спокойно Клаудиньо отправил мяч и Никиту Гойло по разным углам, 1:0 в пользу гостей!
Хм, а на повторе видно, что Заика сделал движение рукой навстречу мячом, а не головой! Владислав Безбородов назначает пенальти!
Кирилл Заика головой выбивает мяч на угловой после подачи Дугласа Сантоса.
Cтартовые минуты игры остаются за петербуржцами.
Игра началась! Поехали!
«Зенит»: Адамов, Сантос, Родригао, Эракович, Алип, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.
«Сочи»: Гойло, Заика, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Марсело, Бурмистров, Батырев, Нобоа, Мелкадзе, Крамарич.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сражаются «Сочи» и «Зенит».