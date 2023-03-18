Московский «Локомотив», который после рестарта сезона одержал две победы подряд в чемпионате России, принимает на своем поле «Краснодар» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
18 марта 19:30
Локомотив М
Москва
0:0
Краснодар
Краснодар
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
19:30
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
19:25
А вот стартовый состав «Краснодара» от Владимира Ивича:
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