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Спорт

Продлить победную серию: «Локомотив» принимает «Краснодар». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Локомотив» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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РИА Новости
Московский «Локомотив», который после рестарта сезона одержал две победы подряд в чемпионате России, принимает на своем поле «Краснодар» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
18 марта 19:30
Локомотив М
Москва
0:0
Краснодар
Краснодар
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

19:25

А вот стартовый состав «Краснодара» от Владимира Ивича:

Агкацев — Волков, Кайо, Алонсо, Рамирес — Кади, Баняц, Сперцян — Олусегун, Кобнан, Кордоба.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов:

Лантратов — Смольников, Конти, Кузьмичев, Тикнизян — Карпукас, Баринов — Ан. Миранчук, Камано, Пиняев — Дзюба.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Московский «Локомотив» и «Краснодар» встречаются в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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