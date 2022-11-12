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Вернуться с запасного пути: «Локомотив» принимает «Спартак». LIVE

Футбол. РПЛ, 17-й тур. «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА «Новости»
В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) идущий в зоне стыковых матчей «Локомотив» принимает «Спартак», находящийся на второй строчке в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию дерби.
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
Матч не начался
12 ноября 19:30
Локомотив М
Москва
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! 17-й тур РПЛ радует болельщиков сразу двумя московскими дерби, и первое из них — встреча «Локомотива» со «Спартаком». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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