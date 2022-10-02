02 октября 2022, 19:00
Спорт
Жаркий кавказский прием: «Динамо» гостит в Грозном у «Ахмата». LIVE
В 11-м туре чемпионата России по футболу грозненский «Ахмат» принимает столичное «Динамо». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
1-й тайм
02 октября 19:00
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
'22
ГОООООООООООООООЛ! Антон Швец выигрывает борьбу после поданного углового и поражает ворота Антона Шунина! Садулаев просто потрясающим образом исполнил этот навес, 1:0!
'20
Камилов задержал руками Ласкальта и получил первое предупреждение в сегодняшней игре.
'18
Играют в пас грозненцы на чужой половине поля, «Динамо» пока позиционно обороняется.
'15
Еще один вертикальный пас в направлении Конате забирает Даса.
'12
Богосавац навешивал на Конате, не хватило высоты прыжка Мохамеду для того, чтобы добраться до мяча.
'9
Накручивает Берлина на левом фланге двоих оборонцев в синих футболках и бьет в сетку с внешней стороны.
'8
Роняют Даниила Фомина два игрока «Ахмата», лишается мяч футболист «Динамо».
'5
В жесточайший подкат Богосавац пошел против Грулева — стоило бы, как кажется, арбитру желтую показать сейчас.
'3
Cтартовые минуты игры остались за хозяевами.
18:55
«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Лаксальт, Фомин, Норманн, Захарян, Нгамале, Грулев, Смолов.
18:50
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Швец, Быстров, Богосовац, Тимофеев, Бериша, Камилов, Олейников, Садулаев, Конате.
18:45
Добрый день, уважаемые читатели! В 11-м туре чемпионата России по футболу грозненский «Ахмат» принимает столичное «Динамо». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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