'90+3

Финальный свисток! «Ростов» обыграл «Торпедо» на выезде (1:0) благодаря пенальти, который арбитр поставил на 93-й минуте за то, что Кожемякин схватил двумя руками Комличенко в своей штрафной, и тот упал.

Справедливости ради, оба хватались друг за друга руками, но, видимо, такие эпизоды стоит трактовать в пользу атакующей стороны, поскольку Комличенко лишился возможности пробить головой.

Вратарь «Торпедо» Бабурин дважды подряд отразил пенальти, однако судья три раза требовал перебить, поскольку голкипер немного выходил с линии ворот, что не соответствует правилам.

С третьей попытки «Ростов» реализовал пенальти: Осипенко развел Бабурина и мяч по разным углам.

Это принесло желто-синим победу со счетом 1:0. Благодаря этому «Ростов» набрал 16 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ.

«Торпедо» с одним баллом остался на 15-м месте.