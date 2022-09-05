Финальный свисток! «Ростов» обыграл «Торпедо» на выезде (1:0) благодаря пенальти, который арбитр поставил на 93-й минуте за то, что Кожемякин схватил двумя руками Комличенко в своей штрафной, и тот упал.
Справедливости ради, оба хватались друг за друга руками, но, видимо, такие эпизоды стоит трактовать в пользу атакующей стороны, поскольку Комличенко лишился возможности пробить головой.
Вратарь «Торпедо» Бабурин дважды подряд отразил пенальти, однако судья три раза требовал перебить, поскольку голкипер немного выходил с линии ворот, что не соответствует правилам.
С третьей попытки «Ростов» реализовал пенальти: Осипенко развел Бабурина и мяч по разным углам.
Это принесло желто-синим победу со счетом 1:0. Благодаря этому «Ростов» набрал 16 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ.
«Торпедо» с одним баллом остался на 15-м месте.
ГООООЛ!!! С третьей попытки «Ростов» реализовал пенальти и вырвал победу: Осипенко пробил в левый от себя угол, а Бабурин прыгнул в другой! 1:0 — желто-синие обыгрывают «Торпедо».
Арбитр дал красную карточку кому-то из тренерского штаба «Торпедо», а также Бабурину за споры. Требует перебить пенальти в третий раз. Теперь будет бить Осипенко.
Бабурин второй раз подряд потащил пенальти!!! Комличенко пробил точно по центру, и вратарь потащил! Однако судья снова заметил, что Бабурин двумя ногами покинул линию, так что опять требует перебить пенальти!
Самсонов получил желтую карточку за споры с арбитром. Он пытался убедить судью, что не нужно давать «Ростову» перебивать пенальти.
Бабурин потащил пенальти!!! Голенков пробил в левый нижний угол, но вратарь спас! Однако арбитр требует перебить пенальти за то, что Бабурин немного сошел с линии двумя ногами. «Ростов» получил второй шанс на пенальти!
Вот так развязка! Уткин подал в центр штрафной «Торпедо», и Кожемякин завалил Комличенко, который пытался выпрыгнуть и пробить головой по мячу, который летел в его сторону. За это арбитр ставит пенальти в ворота «Торпедо»! Кожемякин получил желтую карточку за этот фол.
Торпедовцы выбежали в очередную контратаку, однако последняя передача у них никак не получается: ростовчане легко перехватывают мяч.
Кутепов получил желтую карточку за то, что сбил Сильянова и прервал его сольный проход в штрафную. Желто-синие заработали опасный «стандарт» возле штрафной.
«Торпедо» заработало угловой. Караев подал на ближнюю штангу, мяч достался Смольникову, и тот нанес удар, однако попал в соперника.
Комличенко пробил с линии штрафной, но попал в своего же партнера Голенкова! Нападающий яростно размахивает руками.
«Торпедо» заработало угловой, пошел пас в штрафную «Ростова» на Смольникова, и тот прострелил в центр, но защитник желто-синих прервал этот пас.
Моментище! Бабурин ужасно ошибся и чуть не «привез» себе гол! Ростовчане сделали навесную передачу в штрафную «Торпедо», Бабурин ошибочно вышел из ворот и промахнулся мимо мяча. В итоге Комличенко скинул на Нтумбу Муамбу, и тот бил по пустым воротам, но не попал в створ!
«Автозаводцы» перехватили мяч на чужой половине поля, и Караев нанес дальний удар по воротам «Ростова», но сильно выше створа.
Миронов нанес сильный удар в левый нижний угол, но Бабурин растянулся на газон и уверенно зафиксировал снаряд!
Караев влетел в штрафную «Ростова» с мячом, но там его встретили три защитника, и пришлось пасовать назад.
Опасно! Игрок «Торпедо» нанес дальний удар, мяч застрял в штрафной «Ростова» между игроками, и Кутепов чуть не добрался до него первым! Мог бы расстреливать ворота в упор, но не успел.
Нтумба Муамба пробил с линии штрафной в правый верхний угол, но слишком просто — Бабурин спокойно забрал мяч.
Двойная замена в составе «Ростова»: два нападающих Голенков и Нтумба Муамба вышли вместо Тугарева и Щетинина.
Опасно! Щетинин заработал фол на чужой половине поля, ростовчане быстро разыграли мяч, Тугарев вошел в штрафную и нанес опаснейший удар низом из-под защитника! Однако Бабурин успел сложиться и зафиксировать мяч.
«Автозаводцы» провели быструю контратаку, Турищев протащил мяч по правому флангу и прострелил в центр, Эркинов подхватил снаряд, прокинул его дальше, а потом врезался в Осипенко, который бросался ему наперерез.
Арбитр показал, что пенальти не будет.
Мяч в любом случае уже уходил за лицевую, так что Эркинов никак не догнал бы его.
«Ростов» заходит в штрафную пятью игроками, но каким-то непостижимым образом не может довести дело до удара по воротам. По крайней мере, до опасного удара в створ.
Двойная замена в составе «Торпедо»: хавбек Померко и нападающий Турищев вышли вместо Лебеденко и Рейхмена.
Рейхмен разыграл мяч с углового с Эркиновым, и тот здорово навесил во вратарскую «Ростова», но никто из партнеров не сумел пробить.
Опасно! «Автозаводцы» отбились от навеса с углового, выбежали в контратаку, и Эркинов пробил из-за пределов штрафной под перекладину — Песьяков отбил на угловой!
Ростовчане красиво сыграли в стеночку в чужой штрафной и вынудили соперников отправить мяч на угловой.
Горячо! Щетинин навесил в центр штрафной «Торпедо», и Комличенко забил головой! Однако Щетинин оказался в небольшом офсайде, когда получал мяч, так что взятие ворот было отменено.
Моментище! «Ростов» заработал «стандарт» на чужой половине поля. Уткин навесил в центр штрафной, и Мелехин пробил головой, но Бабурин в шикарном прыжке перевел мяч на угловой!
Уткин перехватил мяч на чужой половине поля, промчался вперед и пробил с линии штрафной, но получилось мимо створа.
Первый тайм завершен! «Ростов» явно доминирует по игре, но никак не может забить «Торпедо», так что счет до сих пор 0:0. Однако стоит отметить, что «автозаводцы» несколько раз выбежали в очень опасные контратаки, так что «Ростову» тоже надо быть начеку.
Ждем второго тайма и забитых мячей!
Момент! «Ростов» провел отличную атаку — через быстрый короткий пас желто-синие разрезали всю оборону «Торпедо», Уткин отдал проникающий пас в штрафную на Комличенко, тот вышел один на один с голкипером и пробил по воротам, но получилось выше створа!
Комличенко в очередной раз сбили с ног на чужой половине поля. Ему достается больше всех в матче.
Момент! Лебеденко нанес удар из-за пределов штрафной, и Песьякову пришлось растянуться на газоне, чтобы спасти «Ростов» от пропущенного мяча.
«Ростов» заработал угловой. Уткин подал в центр штрафной, но Бабурин классно сыграл на выходе и в прыжке забрал мяч.
Опасно! Уткин нанес прямой удар со «стандарта» низом в правый нижний угол, но мяч просвистел рядом со штангой! Впрочем, Бабурин успел прыгнуть и, наверное, в любом случае спас бы «Торпедо».
«Ростов» отошел на свою половину поля и пока отдыхает от своих бесконечных атак. «Торпедо» катает мяч, но никак не может ни проникнуть в штрафную, ни организовать опасный навес.
Ростовчане окопались в чужой штрафной и периодически наносят удары, но все получаются какими-то неопасными — либо заблокированы, либо мимо створа. «Торпедо» атакует гораздо реже, но опаснее.
Моментище! «Торпедо» провело неожиданную атаку, Караев проскочил мимо Мелехина и Чернова в штрафную «Ростова» и обязан был расстреливать вратаря, но упал в борьбе корпус в корпус и упустил эту возможность! Еще и мяч покинул поле от его ноги, так что даже углового не будет.
«Ростов» разыграл мяч со штрафного и заработал угловой. Полоз подал на дальний край штрафной, но там не оказалось никого из партнеров.
Рейхмен неудачно сыграл — мяч попал ему в руку, так что он «привез» опасный штрафной на своей половине поля. В гневе футболист «Торпедо» отбросил мяч от себя и должен был получать вторую желтую карточку, но арбитр пожалел его и ограничился беседой.
Момент! Тугарев здорово открылся на острие атаки «Ростова» под длинный заброс, принял мяч и прострелил в центр штрафной на Комличенко, который чуть-чуть не успел отправить мяч в ворота в касание! При этом нападающий еще и влетел коленом в штангу. К счастью, он ударился щитком, так что не получил повреждения.
Уткин подал с углового в центр штрафной «Торпедо», «автозаводцы» в панике попытались вынести мяч в поле, но отдали его на ногу Осипенко. Защитник «Ростова» тут же пробил по воротам с нескольких метров, но получилось выше!
Вынужденная замена в составе «Ростова»: Чернов вышел вместо Терентьева, который продолжает прихрамывать после единоборства с Эркиновым.
Арбитр решил показать желтую, а не красную карточку, поскольку фол был грубым, но все-таки не намеренным. Так что Эркинов получает «горчичник».
Эркинов случайно наступил Терентьеву шипами на голеностоп. Защитник «Ростова» не может подняться. Врач оказывает ему помощь. Арбитр пошел смотреть повтор на предмет красной карточки.
Первую желтую карточку в матче получил защитник «Торпедо» Смольников за жесткий подкат против Сильянова.
Моментище! «Торпедо» организовало подачу в штрафную площадь, и Самсонов чуть не пробил с пары метров, но упал в борьбе с Терентьевым! Он требует пенальти. Но нарушения правил там не было, и арбитр не реагирует на эти просьбы.
Комличенко влетел в штрафную, пытаясь догнать мяч, но упал в борьбе с соперником. Нарушения там не было, пенальти не будет.
Ростовчане стараются быстро разыгрывать мяч в одно касание возле чужой штрафной, но пока им не хватает остроты — до опасных ударов дело никак не доходит.
Эркинов набрал скорость на левом фланге и попытался откликнуться на длинный заброс, однако пас от партнера получился слишком сильным: мяч ушел за боковую.
Опасно! «Ростов» провел быструю атаку, Комличенко покатил вдоль линии штрафной на Тугарева, который спокойно принял мяч и пробил, но немного не попал в створ.
«Автозаводцы» очень высоко и дерзко прессингуют, но пока не могут поймать игроков Карпина на ошибке.
«Ростов» располагается на седьмом месте в таблице РПЛ (13 очков), «Торпедо» — на 15-м (одно очко).
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Тугарев, Уткин, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Стартовый состав «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.