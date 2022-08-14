Игроки «Спартака» радуются забитому мячу в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Оренбург» (Оренбург). Слева - автор гола Александр Соболев.
Александр Вильф/РИА «Новости»
В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» принимает «Сочи». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
Матч не начался
14 августа 20:00
Спартак М
Москва
0:0
Сочи
Сочи
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:45
Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Сочи.
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