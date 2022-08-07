Синоптики Гидрометцентра России объявили оранжевый уровень погодной опасности... 14:28

Швеция направит 120 инструкторов в Британию для обучения военных ВСУ 14:28

Веснина оценила шансы теннисистки Касаткиной выиграть первый титул в сезоне 14:25

Умер актер из «Кошмара на улице Вязов» Клу Гулагер 14:24

Apple вынужденно запустит производство iPhone 14 в Индии 14:23

В Башкирии 17-летний юноша потерял три пальца руки по вине работодателя 14:22

Экс-тренер «Спартака» Рианчо уверен в победе Абаскаля над Семаком в борьбе... 14:12

Президент Финляндии Ниинисте заявил о скором экономическом спаде в Европе 14:10

Сергей Лазарев встретился с поклонницей, которая едва не родила во время его концерта 14:10