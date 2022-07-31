31 июля 2022, 20:00
Спорт
Добыть первую победу: «Ростов» принимает «Химки». LIVE
Игрок ФК «Ростов» Денис Терентьев
РИА Новости
В матче третьего тура «Ростов», который дважды сыграл вничью, принимает подмосковные «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
Перерыв
31 июля 20:00
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
'45+3
Звучит свисток об окончании первого тайма. «Ростов» — «Химки» — 1:0!
'45+1
Комличенко получает предупреждение за грубый фол на Никитине.
'45
К основному времени первого тайма добавлено три минуты.
'43
Глебов с линии штрафной пробил с левой — выше перекладины!
'40
ГООООООООООООООЛ! Третий тур подряд работает связка Уткин — Комличенко! Попадает головой Николай мимо Лантратова и открывает счет в этом матче! 1:0!
'39
Мирзов влетает в Сильянова на правом краю атаки ростовчан, стандарт исполнит Даниил Уткин.
'37
Совсем не получается у команд опасно атаковать, мяч почти все время находится в районе центрального круга.
'34
Антон Черный бьет по ногам Хорена Байрамяна и получает предупреждение.
'33
Боженов получил мяч в штрафной «Ростова», обработал мяч, но не успел пробить, уткнувшись в Осипенко.
'31
Заброс Глебова в направлении Байрамяна был перспективным, но Хорен выгрызти этот мяч не сумел.
'28
Алексей Миронов срывает перспективную атаку «Химок» и получает заслуженную желтую карточку.
'25
Пауза на водопой у нас! В Ростове-на-Дону сегодня +29, поэтому даже в столь поздний час футболистам следует освежиться.
'23
Смели мяч из штрафной химчане, запущенный туда Черновым.
'21
Ничего особо не смогли придумать игроки подмосковной команды после исполненной экс-капитаном «Спартака» подачи, от ворот пробьет Сергей Песьяков.
'19
Фолят на Глушакове игроки «Ростова», сам же пострадавший и исполнит стандарт.
'16
Комличенко нарушает правила в атаке, подсекая передней ногой Илью Лантратова.
'15
Боженов получает предупреждение за фол на Хорене Байрамяне.
'14
Момент у «Химок»! Ломовицкий получил передачу из глубины, ворвался в штрафную, убрал двоих на замете, отдал пас на Глушакова, который из штрафной нанес удар в защитника!
'11
Левша Уткин пробил с правой и попал в створ ворот.
'10
Удар с носка в исполнении Осипенко оказался заблокирован.
'7
Резиуан Мирзов оказался в офсайде.
'6
Четыре подряд аута примерно с одного и того же места исполнил Боженов, но химчане зацепиться за мяч так толком и не сумели.
'3
Cтартовые минуты игры остаются за подмосковной команды.
19:56
Состав «Химок»: Лантратов, Никитин, Тихий, Данилкин, Идову, Боженов, Черный, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Мирзов.
19:53
Состав «Ростова»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Прохин, Чернов, Уткин, Глебов, Миронов, Байрамян, Полоз, Комличенко.
19:50
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
19:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Российской премьер-лиги, где «Спартак» принимает «Оренбург».
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