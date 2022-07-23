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Спорт

Борьба за первую победу: «Краснодар» встречается со «Спартаком». LIVE

Футбол. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

РИА Новости
В матче второго тура Российского премьер-лиги встречаются «Краснодар» и «Спартак», которые набрали по одному очку на старте розыгрыша чемпионата. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
1-й тайм
23 июля 20:00
Краснодар
Краснодар
0 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Соболев решил с угла штрафной зарядить по воротам, мяч не дошел до створа, застряв в ногах игроков «Краснодара».

'13

Черников пробил метров с девяти головой, мяч прошел рядом со штангой.

'11

Метров с 13 пробил Сперцян, от ноги защитника мяч ушел на угловой.

'9

Досталось Сперцяну по ногам в центре поля. Обошлось без желтой карточки.

'6

Литвинов из «Спартака» и Литвинов из «Краснодара» столкнулись головами в штрафной «быков». Поднялись футболисты с газона, все хорошо.

'5

Мозес по правому флангу мяч протащил, навесил в штрафную, но Соболев не успел к снаряду.

'4

Олусегун перехватил мяч в центре поля, на Кордобу попытался отдать пас, но мяч пришел точно к спартаковцу.

'3

А вот и первая вылазка «Спартака». Закончилось все потерей мяча.

'2

Прибрал «Краснодар» мяч под свой контроль, Олусегун прострелил в штрафную, но мяч перехватил Литвинов.

'1

Матч начался!

19:57

Выходят команды на поле! Скоро начнется матч.

19:47

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Бородин, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Рамирес, Исаенко, Пивоваров, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кокоев, Сулейманов, Манелов, Самко.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Игнатов, Умяров, Пруцев, Николсон.

19:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Краснодар» и «Спартак», в первом туре РПЛ набравшие по одному очку, играют друг с другом в рамках второго тура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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