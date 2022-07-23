Соболев решил с угла штрафной зарядить по воротам, мяч не дошел до створа, застряв в ногах игроков «Краснодара».
Литвинов из «Спартака» и Литвинов из «Краснодара» столкнулись головами в штрафной «быков». Поднялись футболисты с газона, все хорошо.
Олусегун перехватил мяч в центре поля, на Кордобу попытался отдать пас, но мяч пришел точно к спартаковцу.
Прибрал «Краснодар» мяч под свой контроль, Олусегун прострелил в штрафную, но мяч перехватил Литвинов.
Составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Бородин, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Рамирес, Исаенко, Пивоваров, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кокоев, Сулейманов, Манелов, Самко.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Игнатов, Умяров, Пруцев, Николсон.