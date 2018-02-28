Глава ОКР подтвердил информацию о восстановлении членства в МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил российскую организацию в правах. Слова Жукова приводит ТАСС.

«Мы получили письмо из МОК, касающееся восстановления ОКР. 25 февраля состоялся исполком МОК, потом сессия. На ней были приняты важные решения относительно восстановления статуса ОКР. Оно было увязано с окончанием допинг-тестов на Олимпийских играх — 2018», — сказал он.

По словам чиновника, все результаты допинг-тестов, за исключением проб керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой, оказались отрицательными.

«Таким образом, ОКР был восстановлен в правах», — заключил функционер.

Членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года, в результате чего российские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR).

Ранее сообщалось о том, что МОК принял окончательное решение в отношении ОКР.

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