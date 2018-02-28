Журова назвала поправки WADA рекомендацией для международных федераций

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» прокомментировала ситуацию с новыми поправками в кодексе Всемирного антидопингового агентства (WADA) благодаря которым в России могут с 1 апреля запретить проводить международные соревнования.

«Все зависит от реакции международных федераций. Это все-таки не правило, а рекомендация и, прежде всего, им, а потом уже нам. Мы, без сомнения, будем восстанавливать РУСАДА, для этого постоянно ведется работа. Перед Олимпиадой статус агентства был был практически восстановлен, но, видите, до сих пор еще не все устраивает WADA. Мы ждем.

Другое дело, что почему-то все решили, что все соревнования должны проходить в России. Мы что, всегда все международные спортивные старты проводим? Нет.

После Сочи-2014, чемпионата мира по футболу и Универсиады было всем российским федерациям по видам спорта сказано, что только когда мы уверены, что готов и нам надо провести какое-либо соревнования — заявляемся. Мы же не можем все старты у себя в стране проводить», — отметила Журова.

Подробнее следить за событиями вы можете в трансляции «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что WADA запретит проводить соревнования в России, пока не будет восстановлена Национальная антидопинговая организация (РУСАДА).