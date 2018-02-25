Сборная России по хоккею завоевала золото Олимпиады

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Сборная России по хоккею завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

В финальном матче россияне в овертайме одержали победу над командой Германии со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Никита Гусев, также отличился Вячеслав Войнов. У немцев шайбы забросили Феликс Шюц, Доминик Кагун, Йонас Мюллер.

Победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Хоккей. Мужчины. Финал

Россия — Германия — 4:3 (1:0, 0:1, 1:2, 1:0)

1:0 — Войнов (Гусев, Капризов) — 19:59;

1:1 — Шюц (Мацек, Хагер) — 29:32;

2:1 — Гусев (Капризов) — 53:21;

2:2 — Кагун (Мауэр, Эхлиз) — 53:31;

2:3 — Мюллер (Эхлиз) — 56:44;

3:3 — Гусев (Зуб, Капризов) — 59:04;

4:3 — Капризов (Гусев, Войнов) — 69:41 (4х3)