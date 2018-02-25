Сборная России по хоккею завоевала золото Олимпиады

Сборная России по хоккею завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
В финальном матче россияне в овертайме одержали победу над командой Германии со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Никита Гусев, также отличился Вячеслав Войнов. У немцев шайбы забросили Феликс Шюц, Доминик Кагун, Йонас Мюллер.
Победную шайбу забросил Кирилл Капризов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».
Олимпийские игры — 2018. Хоккей. Мужчины. Финал
Россия — Германия — 4:3 (1:0, 0:1, 1:2, 1:0)
1:0 — Войнов (Гусев, Капризов) — 19:59;
1:1 — Шюц (Мацек, Хагер) — 29:32;
2:1 — Гусев (Капризов) — 53:21;
2:2 — Кагун (Мауэр, Эхлиз) — 53:31;
2:3 — Мюллер (Эхлиз) — 56:44;
3:3 — Гусев (Зуб, Капризов) — 59:04;
4:3 — Капризов (Гусев, Войнов) — 69:41 (4х3)