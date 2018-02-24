Губерниев: Фуркаду спасибо, а американцы и чехи пусть отморозят себе уши

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил благодарность французскому биатлонисту Мартену Фуркаду, который не стал отказываться от участия в этапе Кубка мира в Тюмени, а также поблагодарил его за слова поддержки в адрес российских спортсменов, сообщает «Советский спорт».

«Огромное спасибо Мартену Фуркаду за поддержку биатлонного этапа в Тюмени! Француз с удовольствием в марте выступит у нас. «Россия — настоящий поклонник биатлона, и ее нельзя наказывать вечно», — сказал Фуркад. Также Мартен считает, что российские спортсмены имеют право идти под своим флагом на церемонии закрытия. Скажем дружно Фуркаду «спасибо»!» — написал Губерниев в своем инстаграме.

Кроме того, он позлорадствовал над шведским биатлонистом Себастьяном Самуэльссоном, а также над сборными США, Канады и Чехии, которые добровольно отказались участвовать в соревнованиях в России.

«Господа Самуэлльсон, американцы, чехи и канадцы — всего вам самого доброго! Не приезжайте, лишайтесь квот на следующий сезон, отморозьте уши назло Вашим мамам!» — добавил он.

Ранее Губерниев «послал» биатлонистов сборных США и Чехии, которые отказались приезжать в Тюмень на этап Кубка мира.

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