Российские лыжники выиграли серебро и бронзу в марафоне

Российский лыжник Александр Большунов выиграл серебро в лыжном марафоне классическим стилем на Олимпиаде-2018.

Бронза достала еще одному представителю России Андрею Ларькову, золотую медаль завоевал финн Йиво Нисканен.

Олимпиада-2018. Лыжные гонки. Мужчины, 50 км. Классический стиль

1. Йиво Нисканен (Финляндия) — 2:08.22,1.

2. Александр Большунов (Россия) — +18,7.

3. Андрей Ларьков (Россия) — +2.37,5.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции предпоследнего дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».