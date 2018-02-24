Российские лыжники выиграли серебро и бронзу в марафоне

Российский лыжник Александр Большунов выиграл серебро в лыжном марафоне классическим стилем на Олимпиаде-2018.
Бронза достала еще одному представителю России Андрею Ларькову, золотую медаль завоевал финн Йиво Нисканен.
Олимпиада-2018. Лыжные гонки. Мужчины, 50 км. Классический стиль
1. Йиво Нисканен (Финляндия) — 2:08.22,1.
2. Александр Большунов (Россия) — +18,7.
3. Андрей Ларьков (Россия) — +2.37,5.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции предпоследнего дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».
Марафонский финиш. Архирасстроен Большунов... pic.twitter.com/ZLA3Uhla4w— Киса и Ося (@titojiv) 24 февраля 2018 г.