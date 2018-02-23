Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал интервью в новом образе, сообщает BBC.

На этот раз Родченков решил скрыть свое лицо с помощью маски. Кроме того, на нем надеты темные очки, не позволяющие разглядеть его глаза.

Ранее Родченков рассказал, почему сделал пластическую операцию и изменил внешность.

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