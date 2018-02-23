Экс-глава WADA извинился за слова о «старых пердунах» в адрес МОК

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд извинился за критические слова.

«Я видел его вчера утром — он оставил записку, в которой было извинение за использование слов «старые пердуны». Но также он высказался в защиту своей критической позиции по России и МОК», — цитирует Коутса Inside the Games.

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