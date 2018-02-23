Авербух ответил на критику американки в адрес фигуристки Загитовой

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух раскритиковал поведение американской фигуристки Эшли Вагнер, которая негативно высказалась в адрес россиянки Алины Загитовой.

«Обсуждать победителей — это удел слабых. Жаль, что солидные издания занялись подобным. Напомню, правила едины для всех, и в них чётко прописано: прыжки во второй части предполагают бонус. Почему не использовать это? Знаете, если бы так прыгала американская фигуристка, не думаю, что подобные вопросы просочились бы в прессу», — цитирует Авербуха RT.

Ранее Вагнер в своем твиттере написала, что считает непрофессиональным выступление Загитовой в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр 2018 года.

Авербух отметил, что Вагнер поступила некорректно.

«Что касается Эшли Вагнер и ее критики: прежде чем делать подобные заявления, было бы неплохо самой отобраться на Игры. Выходи на лед и делом доказывай, что лучше. В твиттере же лучше поздравлять друзей и близких с праздниками», — добавил он.

Ранее Загитова ответила на критику американской фигуристки.