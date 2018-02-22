Тренер: очень доволен выступлением российских шорт-трекистов на Играх

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов оценил выступление россиян на Олимпийских играх 2018 года. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Если подводить итоги всего турнира, то я очень доволен. Конечно, ожидал от спортсменов большего, но результат таков, какова наша готовность, все по делу. Хотелось, конечно, выступить лучше в женской эстафете, но это стечение обстоятельств, это Олимпийские игры — девочки перенервничали, совершили много тактических ошибок, из-за этого гонка не получилась. На Играх бывают непредвиденные ситуации, непредсказуемые гонки, это шорт-трек», — сказал он.

Он отметил, что поддерживает кандидатуру Алексея Кравцов на посту главы Союза конькобежцев России.

На Олимпийских играх Россию представили семь шорт-трекисто: Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич.

Елистратов завоевал бронзовую награду на дистанции 1500 м, став первым россиянином, которому удалось выиграть олимпийскую медаль в Пхенчхане.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 13-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».