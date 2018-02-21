Иванка Трамп возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия Игр

Дочь президента США и его советник Иванка Трамп возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия Олимпиады-2018, сообщает ТАСС.

Также в составе делегации войдут пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс, а также временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Нэппер.

Отмечается, что Трамп встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Контактов с официальными лицами КНДР не планируется.

Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане завершатся 25 февраля.