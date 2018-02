Команда США по бобслею и скелетону предложила объединиться с керлингом

Сборная США по бобслею и скелетону предложила объединить эти виды спорта с керлингом. Видео того, как это будет выглядеть опубликовано на странице сборной в твиттере.

«Что вы думаете о том, чтобы объединить наши виды спорта? Дакарай Конгела и Майк Стралер считают, что это выполнимо», — написано под видеороликом.

Ранее керлингистка Виктория Моисеева извинилась за неудачный результат на Олимпиаде.

Hey @usacurl, what do you think about combining our sports? Some of our athletes (@DaknessMonster and Mike Strahler) seem to think it's doable. pic.twitter.com/6iDz5R9u9f