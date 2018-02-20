Чакветадзе призвала «очнуться и перестать уминать за обе щеки» допинг

Российская теннисистка Анна Чакветадзе выразила мнение, что российский керлингист Александр Крушельницкий, чья допинг-проба оказалась положительной, должен взять на себя ответственность и признать вину в употреблении допинга. По ее мнению, россиянам необходимо прекратить обвинять «всех подряд», сообщает «Советский спорт».

«Рассматриваются, как обычно, несколько вариантов. Заказали, подсыпали, ревновали жену, но почему никто даже не заикнулся о том, что так и так, он действительно взял и сожрал эти необычайно известные уже во всем мире таблетки милдроната?! Почему всегда виноваты все вокруг, зачем постоянно искать ответственных за свои ошибки и промахи?! Может, ему допинг во сне через трубку вкачали? Давайте перестанем конкурировать с Хансом Кристианом Андерсеном. Он ведет с большим отрывом, несмотря на все поползновения его догнать. Пора очнуться и перестать уминать за обе щеки запрещенные пилюльки», — написала Чакветадзе в своем инстаграме.

Ранее Крушельницкий отрицал факт употребления допинга, а также заявил, что он завершил применение мельдония в конце 2015 года, когда вещество было запрещено.

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