Восьмилетний ребенок едва не погиб во время хоккейного матча на Олимпиаде

Канадский полицейский Фрэнк Мартино и южнокорейский работник спецслужбы Йон Ги Мин спасли жизнь ребенку, находившемуся на трибуне во время хоккейного матча между мужскими сборными Канады и Чехии на Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

По информации телеканала CBC, восьмилетний мальчик подавился пирогом и потерял сознание. Мартино и Ги Мин, которые патрулировали неподалеку, успели вовремя оказать ребенку первую медицинскую помощь и спасти его. Имя и национальность пострадавшего не разглашается.

Полицейским вручили грамоты от управления провинции Канвондо, в которой расположена столица Олимпийских игр 2018 года.

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