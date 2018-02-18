Норвежский фристайлист Бротен завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде

Норвежец Эйстейн Бротен стал победителем в соревнованиях фристайлистов в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде, сообщает ТАСС.

В лучшей попытке на его счету 95 баллов.

Серебряная медаль досталась американцу Нику Гепперу (93,60 балла), бронзовую завоевал канадец Алекс Болье-Маршанд (92,40).

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции девятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Фрийстайл. Споупстайл. Финал

1. Эйстейн Бротен (Норвегия) — 95

2. Ник Геппер (США) — 93,60

3. Алекс Болье-Маршанд — 92,40