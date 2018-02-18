Глава делегации россиян рассказал о встрече спортсменов с президентом МОК

Глава российской делегации на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков рассказал о встрече спортсменов из России с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«Инициатива в этих случаях всегда исходит от президента МОК. Первая делегация, с которой решил встретиться Бах, была делегация OAR (Олимпийские атлеты из России. — Прим. «Газеты.Ru»). Были острые вопросы, нетривиальные. Первая встреча была сложна, остальные будут носить для него простой характер. Вопрос по отсутствию лидеров на этой встрече не был задан. Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше», — цитирует Позднякова «РИА Новости».

Он также заявил, что «99,9% российских спортсменов» соблюдают правила МОК.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

Ранее бронзовая медалистка в эстафетной лыжной гонке Анастасия Седова заявила, что пыталась «убить взглядом» главу МОК.

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