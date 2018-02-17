Тренер сборной США требовал от своих хоккеистов «валить» россиян в конце матча

Главный тренер сборной США Тони Гранато требовал от своих хоккеистов «валить» российских спортсменов в конце матча группового этапа олимпийского турнира.

Как отмечает журналист Пьер Макгуайр, американский специалист был в ярости от того, что российские хоккеисты не ослабляли давления в конце матча, когда счет был 4:0 в пользу россиян.

«Кладите их на лед, валите!» — приводит слова Гранато обозреватель.

В третьем матче группового этапа олимпийского турнира по хоккею россияне обыграли команду США со счетом 4:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».