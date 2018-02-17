Российские лыжницы выиграли бронзу Олимпиады в эстафете

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла бронзу Олимпийских игр — 2018 в эстафете 4х5 км, сообщает ТАСС.

За российскую команду бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.

Золото завоевали норвежки, серебро досталось шведкам.

Олимпиада-2018. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км

1. Норвегия (Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага, Марит Бьорген) — 51.24,3.

2. Швеция (Анна Хог, Шарлотт Калла, Эбба Андерсон, Стина Нильссон) — +2,0

3. Россия (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) — +43,3.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».