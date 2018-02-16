Тренер заявил о выполнении скелетонистом Трегубовым задачи максимум на Играх

Главный тренер российских бобслеистов и скелетонистов Данил Чабан прокомментировал выступление россиянина Никиты Трегубова, завоевавшего серебряную медаль Олимпийских игр 2018 года. По словам специалиста, Трегубов выполнил задачу максимум.

«Никита — молодец, он сумел выдержать трудную гонку, сделал красиво свое дело. Как и предполагалось, южнокореец уехал вперед на домашней трассе. Конечно, у него было огромное преимущество в плане подготовки — Никита провел 40 тренировочных заездов, а южнокореец 140. Но ничего страшного, и с ним можно соревноваться. Никита выполнил задачу максимум, он сделал все как надо. Как говорится, за себя и за того парня», — цитирует Чабана ТАСС.

Тренер также рассказал, что давал советы Трегубову по телефону. Это связано с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Олимпиады в Пхенчхане ни одного тренера российских скелетонистов.

«Разбирали видео, которые он нам присылал. Дистанционно старались помогать. Безусловно, учитывая условия, которые сложились, для Никиты это особая медаль», — подчеркнул он.

Ранее Трегубов завоевал серебро в скелетоне на Олимпиаде-2018.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».