Латвийские скелетонисты Дукурсы могут завершить карьеру после Игр-2018

Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы могут завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает Delfi.

Отмечается, что Мартин может остаться на полный олимпийский цикл, а Томас точно решил, что не примет участие на следующих Играх.

Окончательное решение скелетонисты примут позднее.

Ранее Дукурсы не вошли в тройку призеров Олимпийских игр — 2018.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».