Латвийские скелетонисты Дукурсы могут завершить карьеру после Игр-2018

Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы могут завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает Delfi.
Отмечается, что Мартин может остаться на полный олимпийский цикл, а Томас точно решил, что не примет участие на следующих Играх.
Окончательное решение скелетонисты примут позднее.
Ранее Дукурсы не вошли в тройку призеров Олимпийских игр — 2018.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».