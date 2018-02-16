Зубков оценил выступление серебряного призера Игр-2018 Трегубова

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что серебряную медаль российского скелетониста Никиты Трегубова на Олимпиаде-2018 можно приравнять к золоту, так как спортсмен находился в непростой ситуации.

«Никита до последнего держал нас в напряжении, но он сумел доказать, что является сильнейшим, что он боец. Это серебро — с золотым отливом. Он вел абсолютно честную борьбу и доказал, что мы умеем бороться и побеждать. Мы гордимся им, просто супер», — цитирует Зубкова ТАСС.

Ранее тренер Анатолий Челышев прокомментировал выступление Трегубова на Олимпиаде.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».