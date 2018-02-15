Фигуристка Астахова: участие в Олимпиаде является позитивным моментом

Российская фигуристка Кристина Астахова прокомментировала выступление в паре с Алексеем Рогоновым на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Слова спортсменки передает спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Не связываю случившееся с волнением. Оно есть перед любым стартом. Акклиматизация? Мы уже давно здесь. Что же пошло не так, вопрос сложный. Возможно, сыграл роль психологический момент», — сказала Астахова.

«Позитивный момент, конечно, есть. Это сам факт участия в Олимпийских играх», — добавила фигуристка.

По итогам произвольной программы Астахова и Рогонов набрали 123,93 балла (194,45 в сумме).

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции шестого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».