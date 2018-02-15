Фигурист Рогонов: мы выходили бороться

Российский фигурист Алексей Рогонов подвел итоги произвольной программы на Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова спортсмена передает спецкор «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Мы выходили бороться. Не знаю, что произошло. Почему продолжили после падения? Одна ошибка еще ничего не значит, нужно катать программу дальше. Отыгрывать, что есть. А когда ошибки следуют одна за другой, сложно на что-то претендовать», — сказал Роганов.

«Что сказал тренер? Поздравил с окончанием Олимпиады. На самом деле все уже быыло сказано на тренировках. Здесь надо было просто выходить и показывать все, что наработали. Правильно настраиваться. Лично я подходил к этому старту как к любому другому, будь то финал Кубка России в Саранске или чемпионат мира.

Совершенно не думал о том, что это Игры. В паре все зависит от состояния двух людей. Никакого волнения у Кристины я не чувствовал. Что же до меня, то простудился. Немного болею», — добавил фигурист.

По итогам произвольной программы Кристина Астахова и Рогонов набрали 123,93 балла (194,45 в сумме).

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