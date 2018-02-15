Фигуристы Тарасова и Морозов остановились в шаге от медалей на Играх-2018

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

По итогам выступления россияне набрали 224,93 балла (81,68 балла в короткой программе и 143,25 в произвольной). Золото завоевали представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (235,90), второе место заняли китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (235,77), третье — канадцы Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15).

Другая российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт (212,88) заняла седьмое место, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов (194,45) стали 12-ми.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции шестого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Фигурное катание. Спортивные пары. Итог

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) — 235,90

2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 235,77

3. Мэйган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) — 230,15

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 224,93...

7. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 212,88...

12. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) — 194,45